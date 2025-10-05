Россия атакует Украину шахедами, в ряде областей объявлена воздушная тревога — онлайн
Взрыв шахеда в небе над Киевом, 28 сентября 2025 года (Фото: REUTERS/Vladyslav Sodel)
Вечером 5 октября Россия продолжает атаковать территорию Украины шахедами. Атака продолжалась с ночи в течение всего дня.
21:34 Шахеды с севера летят на Харьков, предупреждают Воздушные силы.
21:28 Отменена воздушная тревога в Миргородском районе Полтавской области и объявлена воздушная тревога в Полтавском районе. Также объявлена воздушная тревога в Харьковском, Чугуевском, Берестинском и Купянском районах Харьковской области и Харькове. Воздушные силы сообщили, что из Белгородского района России в Харьковскую область летит группа шахедов.
21:04 Воздушные силы обновили данные о шахедах над Украиной:
- БпЛА в центре Черниговской области — курсом на Чернигов;
- БпЛА на севере Полтавщины — курсом на Миргород;
- шахеды на юге Сумщины — курсом на Тростянец;
- БпЛА на севере Харьковщины — курсом на Богодухов.
Объявлена воздушная тревога в Нежинском районе Черниговской области и Богодуховском районе Харьковской области.
20:46 Объявлена воздушная тревога в Ахтырском районе Сумской области и Миргородском районе Полтавской области.
20:31 Воздушные силы обновили данные о шахедах над Украиной:
- БПЛА на севере Черниговщины — курсом на Чернигов;
- БпЛА на западе Сумщины — курсом на Черниговщину;
- новые шахеды из Курской области России — курсом на Сумщину.
20:28 Объявлена воздушная тревога в Черниговском районе.
20:18 Воздушная тревога в Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областях отменена.
В 18:16 Воздушные силы сообщили, что группа шахедов из Донецкой области летит на Днпропетровщину.
В 18:40 Воздушные силы предупредили о пуске КАБов на Донецкую и Днепропетровскую области.
В 18:41 Воздушные силы заявили, что группа шахедов на севере Донецкой области направляется на север.
В 19:31 Воздушные силы написали, что шахеды летят с севера в сторону города Сумы.
В 19:38 Воздушные силы заявили, что шахеды на севере Днепропетровщины летят на запад, а шахеды в центре Сумщины — на юго-запад.
В 19:52 стало также известно, что шахеды из Брянской области России летят на север Черниговщины.
По состоянию на 20:13 объявлена воздушная тревога в Корюковском и Новгород-Северском районах Черниговской области, Роменском и Сумском районах Сумской области, Чугуевском, Купянском и Лозовском районах Харьковской области, Самаровском, Павлоградском и Синельниковском районах Днепропетровской области, а также на всей территории Донецкой области.