Взрыв шахеда в небе над Киевом, 28 сентября 2025 года (Фото: REUTERS/Vladyslav Sodel)

Вечером 5 октября Россия продолжает атаковать территорию Украины шахедами . Атака продолжалась с ночи в течение всего дня.

21:34 Шахеды с севера летят на Харьков, предупреждают Воздушные силы.



21:28 Отменена воздушная тревога в Миргородском районе Полтавской области и объявлена ​​воздушная тревога в Полтавском районе. Также объявлена ​​воздушная тревога в Харьковском, Чугуевском, Берестинском и Купянском районах Харьковской области и Харькове. Воздушные силы сообщили, что из Белгородского района России в Харьковскую область летит группа шахедов.



21:04 Воздушные силы обновили данные о шахедах над Украиной:

БпЛА в центре Черниговской области — курсом на Чернигов;

БпЛА на севере Полтавщины — курсом на Миргород;

шахеды на юге Сумщины — курсом на Тростянец;

БпЛА на севере Харьковщины — курсом на Богодухов.

Объявлена ​​воздушная тревога в Нежинском районе Черниговской области и Богодуховском районе Харьковской области.

20:46 Объявлена ​​воздушная тревога в Ахтырском районе Сумской области и Миргородском районе Полтавской области.



20:31 Воздушные силы обновили данные о шахедах над Украиной:

БПЛА на севере Черниговщины — курсом на Чернигов;

БпЛА на западе Сумщины — курсом на Черниговщину;

новые шахеды из Курской области России — курсом на Сумщину.

20:28 Объявлена воздушная тревога в Черниговском районе.

Инфографика: alerts.in.ua

20:18 Воздушная тревога в Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областях отменена.

Инфографика: alerts.in.ua

В 18:16 Воздушные силы сообщили, что группа шахедов из Донецкой области летит на Днпропетровщину.

В 18:40 Воздушные силы предупредили о пуске КАБов на Донецкую и Днепропетровскую области.

В 18:41 Воздушные силы заявили, что группа шахедов на севере Донецкой области направляется на север.

В 19:31 Воздушные силы написали, что шахеды летят с севера в сторону города Сумы.

В 19:38 Воздушные силы заявили, что шахеды на севере Днепропетровщины летят на запад, а шахеды в центре Сумщины — на юго-запад.

В 19:52 стало также известно, что шахеды из Брянской области России летят на север Черниговщины.

По состоянию на 20:13 объявлена воздушная тревога в Корюковском и Новгород-Северском районах Черниговской области, Роменском и Сумском районах Сумской области, Чугуевском, Купянском и Лозовском районах Харьковской области, Самаровском, Павлоградском и Синельниковском районах Днепропетровской области, а также на всей территории Донецкой области.