Пожар в Харькове после российского обстрела дронами ночью 6 октября 2025 года (Фото: ГСЧС Харьковщины)

В Харькове в результате российской атаки дронами в ночь на понедельник, 6 октября, возникли пожары в двух районах, пострадали четыре человека, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В Новобаварском районе возникли возгорания и разрушения на территории одного из объектов, в Шевченковском горел автомобиль.

Фото: ГСЧС Харьковщины

Также, по данным ГСЧС, в городе повреждены частные жилые дома, складские здания, гаражи и легковые автомобили.

Фото: ГСЧС Харьковщины

Фото: ГСЧС Харьковщины

Поздним вечером 5 октября в Харькове раздались взрывы. В ОВА сообщали об ударе дронами по Новобаварскому району и пригороду. Мэр Игорь Терехов писал, что россияне ударили по городу 15 раз.