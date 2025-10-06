Пожары возникли в двух районах: спасатели показали последствия ночной атаки российскими дронами на Харьков — фото
Пожар в Харькове после российского обстрела дронами ночью 6 октября 2025 года (Фото: ГСЧС Харьковщины)
В Харькове в результате российской атаки дронами в ночь на понедельник, 6 октября, возникли пожары в двух районах, пострадали четыре человека, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
В Новобаварском районе возникли возгорания и разрушения на территории одного из объектов, в Шевченковском горел автомобиль.
Также, по данным ГСЧС, в городе повреждены частные жилые дома, складские здания, гаражи и легковые автомобили.
Поздним вечером 5 октября в Харькове раздались взрывы. В ОВА сообщали об ударе дронами по Новобаварскому району и пригороду. Мэр Игорь Терехов писал, что россияне ударили по городу 15 раз.