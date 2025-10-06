Ночная атака шахедами: в Одесской области есть попадание в промышленный объект, возник пожар

Войска страны-агрессора России в ночь на понедельник, 6 октября, ударили шахедами по Одесской области, зафиксировано попадание на территории гражданского промышленного объекта, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

На месте попадания возник пожар, его уже ликвидировали сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По словам Кипера, пострадавших и разрушений нет.

Ранее 6 октября сообщалось, что россияне ночью атаковали дронами Харьков, мэр Игорь Терехов писал о 15 ударах. В Новобаварском и Шевченковском районах возникли пожары, четыре человека пострадали.