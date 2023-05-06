Один из них — Ланцет. Воздушные силы в течение дня уничтожили пять российских беспилотников

6 мая, 20:13
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Беспилотник (Фото:REUTERS / Roman Petushkov)

Беспилотник (Фото:REUTERS / Roman Petushkov)

Воздушные силы Вооруженных сил Украины в субботу, 6 мая, уничтожили четыре российских беспилотника оперативно-тактического уровня и один ударный типа Ланцет.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram.

«В течение дня 6 мая силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил ВС Украины уничтожены пять вражеских беспилотников: четыре — оперативно-тактического уровня и один ударный БПЛА типа «Ланцет», — отметил он.

Видео дня

Российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область беспилотниками в ночь на субботу, 6 мая. Все четыре дрона-камикадзе Shahed уничтожили.

Накануне над Днепропетровской области сбили два дрона-камикадзе. В общей сложности за минувшие сутки украинские военные уничтожили десять вражеских беспилотников: пять типа Shahed-136/131, два Zala, по одному — Орлан-10, Куб, Ланцет.

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Беспилотники Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины

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