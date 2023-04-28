РФ применила Искандер-К. Воздушные силы уточнили, чем был нанесен вчерашний удар по Николаеву 28 апреля, 10:34 Россия ударила по Николаеву ракетами Искандер-К (Фото:REUTERS/Viktoriia Lakezina)

Россия нанесла удар по Николаеву в ночь на четверг, 27 апреля, ракетами Искандер-К.

Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат.

Он уточнил, что по проверенной информации, противником удар по Николаеву наносился с суши, а не с моря.

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Игнат отметил, что Искандер-К — это тоже крылатая ракета с такими же тактико-технические характеристиками, как у ракеты Калибр.

«Но Искандер-К — это ракета наземного, а не морского базирования. Эти ракеты очень трудно сбить, потому что они летят очень низко, это затрудняет ее обнаружение, хотя случаи сбивания противовоздушной обороной были», — отметил он.

В ночь на 27 апреля армия РФ атаковала Николаев четырьмя ракетами. В ОК Юг заявили, что они были направлены по сложной траектории. Один человек погиб, 23 получили ранения.