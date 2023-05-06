Россия ночью атаковала дронами Днепропетровскую область. Все четыре Shahed сбили

6 мая, 08:46
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Иранский дрон-камикадзе (Фото:REUTERS/Serhii Smolientsev)

Иранский дрон-камикадзе (Фото:REUTERS/Serhii Smolientsev)

Российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область беспилотниками в ночь на субботу, 6 мая. Все четыре дрона-камикадзе Shahed уничтожили.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

Вражеские цели сбили бойцы из воздушного командования Восток. Обломки иранских Shahed упали в Синельниковском районе. В пяти частных домах выбиты окна, повреждены два хозяйственных сооружения и линия электропередач. Люди не пострадали.

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Также россияне обстреляли из Градов Марганецкую общину Никопольского района, выпустив полтора десятка снарядов. Пострадавших нет, последствия атаки выясняются.

Накануне над Днепропетровской областью сбили два дрона-камикадзе. Всего за минувшие сутки украинские военные уничтожили десять вражеских беспилотников: пять типа Shahed-136/131, два Zala, по одному — Орлан-10, Куб, Ланцет.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Днепропетровская область Город Днепр Дроны дроны-камикадзе

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