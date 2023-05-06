Россия ночью атаковала дронами Днепропетровскую область. Все четыре Shahed сбили
Иранский дрон-камикадзе (Фото:REUTERS/Serhii Smolientsev)
Российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область беспилотниками в ночь на субботу, 6 мая. Все четыре дрона-камикадзе Shahed уничтожили.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.
Вражеские цели сбили бойцы из воздушного командования Восток. Обломки иранских Shahed упали в Синельниковском районе. В пяти частных домах выбиты окна, повреждены два хозяйственных сооружения и линия электропередач. Люди не пострадали.
Также россияне обстреляли из Градов Марганецкую общину Никопольского района, выпустив полтора десятка снарядов. Пострадавших нет, последствия атаки выясняются.
Накануне над Днепропетровской областью сбили два дрона-камикадзе. Всего за минувшие сутки украинские военные уничтожили десять вражеских беспилотников: пять типа Shahed-136/131, два Zala, по одному — Орлан-10, Куб, Ланцет.