Над Днепропетровской областью сбили два Шахеда, оккупанты атаковали Никополь 5 мая, 08:53 В Никополе повреждены частные дома (Фото:Сергей Лысак/Telegram)

В ночь на пятницу, 5 мая, силы украинской ПВО сбили два дрона-камикадзе иранского производства Shahed-136/131 над Днепропетровской областью.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак в своем Telegram.

В Воздушных силах ВСУ уточнили, что беспилотники удалось сбить военным воздушного командования Восток. Враг запускал дроны с южно-восточного направления.

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Лысак также добавил, что под огнем российских оккупантов также был Никополь, город обстреливали из артиллерии.

В результате атак там повреждены десять частных домов, заборы и хозяйственное сооружение. Повреждены линия электропередач и два газопровода.

Обошлось без погибших и пострадавших.

В ночь на 3 мая дроны-камикадзе ударили по Днепру, повредив административное здание.

В ночь на 4 мая Россия осуществила очередную массированную атаку на Украину. Силы ПВО сбили 18 из 24 иранских дронов-камикадзе Shahed, а также разведывательный беспилотник.

