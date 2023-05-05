Над Днепропетровской областью сбили два Шахеда, оккупанты атаковали Никополь
В Никополе повреждены частные дома (Фото:Сергей Лысак/Telegram)
В ночь на пятницу, 5 мая, силы украинской ПВО сбили два дрона-камикадзе иранского производства Shahed-136/131 над Днепропетровской областью.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак в своем Telegram.
В Воздушных силах ВСУ уточнили, что беспилотники удалось сбить военным воздушного командования Восток. Враг запускал дроны с южно-восточного направления.
Лысак также добавил, что под огнем российских оккупантов также был Никополь, город обстреливали из артиллерии.
В результате атак там повреждены десять частных домов, заборы и хозяйственное сооружение. Повреждены линия электропередач и два газопровода.
Обошлось без погибших и пострадавших.
В ночь на 3 мая дроны-камикадзе ударили по Днепру, повредив административное здание.
В ночь на 4 мая Россия осуществила очередную массированную атаку на Украину. Силы ПВО сбили 18 из 24 иранских дронов-камикадзе Shahed, а также разведывательный беспилотник.