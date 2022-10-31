В Херсонской области ВСУ сбили ударный российский вертолет Ка-52
ВСУ сбили вражеский ударный вертолет на юге Украины (Фото:Минобороны Украины)
Утром в понедельник, 31 октября, украинские военные сбили ударный российский вертолет Ка-52.
Как сообщили в пресс-службе Воздушного командования Юг в Facebook, вражескую авиацию удалось сбить в Херсонской области.
Также во время массированной атаки российских оккупантов ВСУ удалось сбить на юге Украины 12 ракет. Десять их них были сбиты над Николаевской областью, еще две — над Одесской.
Противник выпускал ракеты Х-101/Х-555 из самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95/Ту-160.
С утра 31 октября войска РФ нанесли массированный ракетный удар по Украине. В ряде областей работала ПВО, есть попадания в Харьковской, Киевской, Запорожской, Черновицкой и Черкасской областях.
Целями оккупантов стали объекты энергетической инфраструктуры. Обесточены часть Киева, Харькова и Запорожья.
РФ выпустила по Украине 50 ракет, 44 из них удалось сбить силам ПВО.