В Херсонской области ВСУ сбили ударный российский вертолет Ка-52 31 октября, 11:19 ВСУ сбили вражеский ударный вертолет на юге Украины (Фото:Минобороны Украины)

Утром в понедельник, 31 октября, украинские военные сбили ударный российский вертолет Ка-52.

Как сообщили в пресс-службе Воздушного командования Юг в Facebook, вражескую авиацию удалось сбить в Херсонской области.

Также во время массированной атаки российских оккупантов ВСУ удалось сбить на юге Украины 12 ракет. Десять их них были сбиты над Николаевской областью, еще две — над Одесской.

Видео дня

Противник выпускал ракеты Х-101/Х-555 из самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95/Ту-160.

С утра 31 октября войска РФ нанесли массированный ракетный удар по Украине. В ряде областей работала ПВО, есть попадания в Харьковской, Киевской, Запорожской, Черновицкой и Черкасской областях.

Целями оккупантов стали объекты энергетической инфраструктуры. Обесточены часть Киева, Харькова и Запорожья.

РФ выпустила по Украине 50 ракет, 44 из них удалось сбить силам ПВО.

