В Херсонской области ВСУ сбили ударный российский вертолет Ка-52

31 октября, 11:19
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ВСУ сбили вражеский ударный вертолет на юге Украины (Фото:Минобороны Украины)

ВСУ сбили вражеский ударный вертолет на юге Украины (Фото:Минобороны Украины)

Утром в понедельник, 31 октября, украинские военные сбили ударный российский вертолет Ка-52.

Как сообщили в пресс-службе Воздушного командования Юг в Facebook, вражескую авиацию удалось сбить в Херсонской области.

Также во время массированной атаки российских оккупантов ВСУ удалось сбить на юге Украины 12 ракет. Десять их них были сбиты над Николаевской областью, еще две — над Одесской.

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Противник выпускал ракеты Х-101/Х-555 из самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95/Ту-160.

https://www.facebook.com/PvKPivden/posts/pfbid02wFpX7kB9Y1gjEBq72Qm8pNmb99P4g136EDfvnbRrEPipP2kCv4TzsVeCjCb8Cpeyl

С утра 31 октября войска РФ нанесли массированный ракетный удар по Украине. В ряде областей работала ПВО, есть попадания в Харьковской, Киевской, Запорожской, Черновицкой и Черкасской областях.

Целями оккупантов стали объекты энергетической инфраструктуры. Обесточены часть Киева, Харькова и Запорожья.

https://www.youtube.com/watch?v=Zru8rr0k-Ic

РФ выпустила по Украине 50 ракет, 44 из них удалось сбить силам ПВО.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Вертолет Херсонская область Военная авиация Российская авиация Война России против Украины

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