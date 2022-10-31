Силы ПВО сбили 44 ракеты из 50, выпущенных Россией по Украине 31 октября, 10:10 Обломки российской ракеты (Фото:t.me/andrii_nebytov)

В понедельник, 31 октября, силы ПВО сбили 44 ракеты из 50, выпущенных Россией по Украине.

Об этом говорится в сообщении Воздушных сил Telegram.

В 07.00 российские оккупанты осуществили несколько волн ракетных атак по объектам критической инфраструктуры Украины.

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В ведомстве рассказали, что из самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95/Ту-160 было выпущено более 50 крылатых ракет Х-101/Х-555 с севера Каспийского моря и Волгодонска (Ростовская область).

44 крылатых ракеты были уничтожены силами и средствами Воздушных Сил в зонах ответственности воздушного командования Центр — 18, воздушного командования Юг — 12, воздушное командование Восток — девять, воздушного командования Запад — пять.

В понедельник, 31 октября, Россия совершила новую массированную ракетную атаку по всей территории Украины.

Несколько взрывов прогремели в Киеве, попадания ракет зафиксированы в Харькове, Запорожье, Черкасской, Киевской, Кировоградской областях. Во многих областях слышали работу ПВО.