Бомбить, чтобы проиграть. Как мировая история и успехи ВСУ доказывают, что воздушные удары РФ по гражданским целям обречены на провал 20 октября, 15:26 Сюжет Ольга, 70-летняя жительница села Коробочкино (Харьковская область), стоит возле своего дома, разрушенного российским ударом, который также лишил село электричества и газа, 17 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Как показали десятки военных конфликтов за последнее столетие, применение воздушных ударов по гражданским мишеням с целью подрыва морального духа и принуждения страны к капитуляции почти всегда обречено на провал. Новая стратегия российских атак в Украине не станет исключением без значительных успехов сухопутных сил РФ.

В этом уверен профессор Чикагского университета Роберт Пэйп, американский политолог и эксперт в сфере международной безопасности, который в своих исследованиях уделяет особое внимание применению военно-воздушных сил.



Свою позицию он детально аргументирует в новой публикации для журнала Forreign Affairs под названием Bombing to Lose: Why Airpower Cannot Salvage Russia’s Doomed War in Ukraine (Бомбить, чтобы проиграть: почему воздушные силы не смогут спасти обреченную войну России в Украине). Название этого текста обыгрывает заголовок более ранней книги Пэйпа Bombing to Win: Air Power and Coercion in War, в которой на примере более чем тридцати воздушных кампаний в разных странах он поясняет, что ключом к успеху в войне является подавление военной стратегии противника, а не одни лишь авиационные атаки на его население, лидеров или объекты экономики.

НВ пересказывает главные тезисы из новой статьи Пэйпа, в которой он анализирует массированную кампанию ракетных атак и ударов дронами-камикадзе по гражданским целям в Украине, которую РФ ведет с 10 октября.

Автор констатирует, что такую стратегию Путин избрал на фоне огромных территориальных потерь и других неудач армии РФ в Украине, решив сделать ставку на удары с воздуха — в которых Россия полагается свое преимущество. «Но эта стратегия обречена на провал. Как и на более ранних этапах войны, предполагаемое превосходство России в воздухе мало как повлияло на изменение общей динамики на земле. […] Парадоксальный результат российских бомбардировок дает более важное представление о военно-воздушных силах в современных войнах», — пишет Пэйп.

Миф о сломленном духе: что доказывает история воздушных бомбардировок

С самого начала ХХ века государства пытались использовать воздушные удары по гражданскому населению как способ покарания или мщения противнику. Как правило, такие кампании налетов рассматривались «как дешевый и простой способ заставить враждебное правительство пойти на уступки, отступить или даже полностью сдаться», напоминает Пэйп. Наиболее распространенной стратегией является нанесение ударов с воздуха по гражданскому населению двумя способами:

либо напрямую — путем бомбардировки жилых районов,



либо косвенно — путем нанесения ущерба экономической инфраструктуре, необходимой для поставок продовольствия населению, отопления домов и электроснабжения гражданский объектов.

Идея возникла во время Первой мировой войны, когда власти Германии, отчаянно пытаясь вывести Великобританию из войны, запустили волны цеппелинов — огромных дирижаблей, нагруженных бомбами, — чтобы атаковать Лондон и другие британские города. Позже они добавили воздушные бомбардировки бипланами Gotha, убив сотни людей, но не добившись никаких результатов — пока, наконец, не отменили кампанию в 1917 году. В те годы военные стратеги — такие как итальянский генерал Джулио Дуэ — утверждали в своих книгах, что массированные воздушные атаки на города противника могут заставить гражданское население «восстать и потребовать, чтобы их правительство сдалось — что привело бы к победе без необходимости „грязных“ наземных сражений».

Однако никогда в истории подвергнутое бомбардировкам население не восставало против собственного правительства, напоминает автор материала.

«Как показали многие другие конфликты, выигрыш от подобной „карательной“ стратегии, как правило, недолговечен. Вспомните, что произошло, когда немецкие бомбардировщики обрушились на Лондон и другие британские города в 1940—1941 годах, убив более 50 000 человек, — пишет Роберт Пэйп. — Подобно тому, как поступает президент Украины Владимир Зеленский сегодня, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль отказался прятаться в бомбоубежищах и пошел по развалинам, возглавив демонстративные акции и сплачивая все общество ради жертв, необходимых для окончательной победы. Вместо того чтобы подорвать боевой дух, бомбежка побудила британцев начать — вместе с американскими и советскими союзниками — контратаку, которая в конечном итоге победила нацистскую Германию».

Есть и другие примеры, напоминает американский профессор. Так, в нескольких крупных войнах во второй половине ХХ века США стремились разжечь народные восстания против враждебных Вашингтону режимов, атакуя их гражданскую инфраструктуру. Так, во время Корейской войны США разрушили 90% электроэнергетических мощностей в Северной Корее; во Вьетнамской войне в северных районах страны были выведены из строя примерно столько же мощностей; да и во время войны в Персидском заливе американские воздушные атаки нарушили 90% производства электроэнергии в Ираке времен Саддама Хусейна. Однако ни в одном из этих случаев население не выступило против своей власти. Тогда как во время вторжения в Ирак в 2003 году США, наоборот, сосредоточились на эффективной военной стратегии, не атакуя электросети или гражданское население Ирака.

Воздушные атаки гражданских целей не только аморальны, но и показали себя крайне непродуктивно в качестве стратегии давления на противника, утверждает Пэйп. Независимо от того, применялись ли удары с воздуха массировано или в «облегченном» варианте, быстро или медленно, сочетались ли они с дипломатическими инициативами или нет, исторические данные показывают, что причинение вреда гражданскому населению вряд ли заставит государство сдаться или пойти на договоренности, которые лишают страну важных территорий с точки зрения ее жизнеспособности или национальной идентичности.

Молот требует наковальни: почему успехи наземных войск критично важны для эффекта ударов с воздуха

Напротив, авиация и удары с воздуха доказали свою эффективность лишь тогда, когда их использовали для достижения военных целей, а не как карательное средство для мирного населения, пишет автор статьи. Во многих войнах воздушные силы, разбивая наземные силы противника, помогали ослабить их до такой степени, что собственная армия атакующей стороны могла обрести доминирующее положение на земле.

Так, в 1991 году США вынудили Саддама Хуссейна уйти из Кувейта, объединив первую в современной истории высокоточную воздушную кампанию с коалицией сухопутных войск. И напротив, отсутствие авиации может определить ситуацию на поле боя не в пользу дружественной армии — как это обнаружили США в 1974 году, когда Конгресс заблокировал использование авиации во Вьетнаме, после чего Сайгон (столица союзного Вашингтону Южного Вьетнама) пал уже в следующем году. Урок был повторен в Афганистане, когда США вывели авиацию с театра военных действий до еще до внезапно быстрого краха афганской армии летом 2021 года на фоне наступления талибов.

Исходя из опыта своих собственных предыдущих войн, Россия должна была бы понимать необходимость объединения воздушной и наземной мощи, констатирует американский профессор. Он напоминает о российских бомбардировках мирных жителей в Чечне в 1990-е годы или сирийцев в Алеппо и других городах Сирии. «Хотя в обоих случаях [воздушные атаки] российских вооруженных силы действительно обошлись дорогой ценой гражданскому населению, в конечном итоге значение имело лишь соотношение сил на местах», — напоминает Пэйп. В Чечне в 1994 году Россия нанесла авиаудары по Грозному, однако ее сухопутные войска вскоре были разбиты чеченскими повстанцами, и российские военные взяли под контроль республику лишь в 1999 году, вторгшись с гораздо большей сухопутной армией. В Алеппо же ситуацию в конечном итоге переломили силы сирийского лидера Башара Асада и Хизбаллы, быстро взяв под контроль районы, подвергшиеся бомбардировкам России.

«Революция точности»: как Украине удается теснить войска РФ вопреки ее воздушным атакам

Хотя в последние годы военная промышленность многого достигла в разработках высокоточного оружия для военно-воздушных сил, оно вовсе не добавило эффективности стратегии, нацеленной на уничтожение политических, экономических и гражданских целей противника. Такие цели «уже давно можно уничтожить с помощью большого количества „тупых“ бомб», напоминает автор.

«Настоящая инновационность высокоточных ударов с воздуха заключалась в том, чтобы повысить ценность стратегии „молота и наковальни“», — поясняет Роберт Пэйп. В своей статье он объясняет этот принцип таким сочетанием работы воздушных сил и наземных войск, при котором противник попадает в безвыходное положение. Более плотное сосредоточение его сухопутных сил делает их уязвимыми для воздушных ударов врага, тогда как их рассредоточение по обширной территории, наоборот, позволяет наземным войска атакующей стороны легче прорывать боевые порядки противника.

«Сегодняшнее высокоточное оружие позволяет авиации легче уничтожать массированные наземные войска противника и атаковать другие более мелкие, но все же важные цели на поле боя, — поясняет Пэйп. — До появления этого оружия воздушные силы редко могли уничтожить танки, грузовики, командные пункты либо мосты, используемые для полевого снабжения войск, даже с тысячами бомб, нацеленных на эти крошечные цели. Теперь спутники, усовершенствованные сенсоры и различные пилотируемые и беспилотные бомбардировочные платформы могут надежно обнаруживать сосредоточенные силы противника для уничтожения точечными ударами».

Нигде эта «революция точности» до сих пор не проявляла себя так очевидно, как это удалось продемонстрировать Вооруженным силам Украины. Даже до прибытия западных высокоточных систем РСЗО «украинские силы смогли великолепно использовать тактику молота и наковальни в интересах Киева» — не только для защиты столицы и других регионов от первоначального вторжения России, но и в отбрасывании российских войск на востоке, где позиции армии РФ были гораздо лучше защищены.

Дальнейший триумф Украины в этих ситуациях стал возможен не благодаря тактической авиации, а благодаря передовому наземному оружию, включая ракетный комплекс HIMARS. Пэйп сравнивает эффективность каждой батареи такого комплекса в Украине (США предоставили Украине 16 и обещали еще 18 батарей — с боекомплектом нескольких самолетов F-16, вооруженных ракетами класса «воздух-земля».

Не менее важно и то, что своим способом ведения войны Россия «ясно дала понять, что она едва начала переход в эпоху точности». По словам Пэйпа, мир стал свидетелем того, насколько плохо огромная держава — с внушительной армией, однако вооруженной в основном «тупыми бомбами» — может противостоять гораздо меньшему государству, имеющему доступ к высокоточному оружию.

Российские войска уже много месяцев неуклонно теряют территорию. «Нет очевидных оснований полагать, что позиции российских военных, которые они занимали до февраля 2022 года на востоке Украины и в Крыму, также не являются в конечном счете уязвимыми», — утверждает американский профессор.

Если « карательная» стратегия Путина не сработает: каковы перспективы завершения войны в Украине

Какими бы смертоносными ни были воздушные удары РФ против мирных украинцев, Россия не сможет повернуть вспять свои стратегические неудачи в Украине, которые уже проявляют себя, пишет Роберт Пэйп. По его словам, возможности России в этой войне сузились «практически моментально» после провала ставки Путина на то, что армия РФ располагает достаточной мощью, чтобы победить и оккупировать всю Украину в ходе февральско-мартовского блицкрига. «С апреля многие на Западе — равно как и Путин со своими приспешниками в России — просто наблюдают за неизбежными последствиями первоначальных просчетов, которые привели к этому крупному провалу», — констатирует американский профессор.

Исходя из этого он озвучивает несколько важных выводов о долгосрочных перспективах завершения войны в Украине.

наиболее распространенная форма принуждения врага к окончанию войны — заставить противника признать бесполезность ее продолжения и отступиться от претензий на территории, однако такое принуждение « редко бывает малозатратным или легким», а значит Украине нужна будет твердая долгосрочная поддержка;

редко бывает малозатратным или легким», а значит Украине нужна будет твердая долгосрочная поддержка; те, кто призывает США и их союзников уговорить Киев пойти на сделку с РФ относительно юго-восточных территорий Украины, «фактически просят Запад спасти Россию » ( «Это нереалистично по двум причинам, — пишет автор статьи. — Во-первых, Украина не согласится и не должна соглашаться. Ее силы обладают [наступательным] импульсом и имеют все основания рассчитывать на освобождение новых территорий, так что было бы глупо заставлять их отказываться от выигрышной комбинации. Во-вторых, Россия может согласиться на сделку в ближайшее время, однако легко нарушить ее через месяцы или годы»);

» «Это нереалистично по двум причинам, — пишет автор статьи. — Во-первых, Украина не согласится и не должна соглашаться. Ее силы обладают [наступательным] импульсом и имеют все основания рассчитывать на освобождение новых территорий, так что было бы глупо заставлять их отказываться от выигрышной комбинации. Во-вторых, Россия может согласиться на сделку в ближайшее время, однако легко нарушить ее через месяцы или годы»); США и НАТО правы в решении усиливать поддержку Украины и предоставить ей дополнительные средства ПВО: такие шаги могут частично смягчить ущерб гражданскому населению от атак России, а также продемонстрировать, что атаки на города лишь укрепляют решимость Запада и Украины;

пока нынешний режим Путина остается у власти в РФ, окончание войны, вероятно, потребует установления жесткой милитаризованной границы , чтобы удержать Россию от потенциальных завоеваний как в Украине, так и в других частях Восточной Европы;

, чтобы удержать Россию от потенциальных завоеваний как в Украине, так и в других частях Восточной Европы; хотя угрозы Путина обоснованно заставили мир анализировать растущие риски ядерного конфликта, «военные советники Путина, вероятно, объяснили ему, что использование ядерного оружия мало что изменит в его проигрышной игре в Украине», полагает Пэйп. Он поясняет, что если сейчас Путин рискует потерять оккупированные территории на востоке Украины, то перейдя к ядерному оружию, «он рискует потерять значительную часть самой России». ( «Перефразируя канцлера Германии Отто фон Бисмарка, это было бы самоубийством из страха смерти», — пишет американский профессор).

«Путин может „карать“ украинцев, как показывает его кампания воздушных атак. Однако, не имея собственной эффективной стратегии „молота и наковальни“, он лишь быстрее проигрывает. Вопрос только в том, примет ли он новый железный занавес, отделяющий Россию от Европы, или будет продолжать бессмысленно бороться до конца, рискуя потерять части России», — заключает в завершение свой публикации Роберт Пэйп.