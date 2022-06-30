Сотни украинских военных прошли обучение работе с РСЗО в Великобритании 30 июня, 07:09 Британские власти провели учения для более чем 450 украинских военных (Фото:REUTERS/Romeo Ranoco)

Сотни украинских военнослужащих уже прошли военную подготовку в Великобритании, научившись использовать самые современные реактивные системы залпового огня, которые британское правительство поставляет в Украину.

Журналисты получили возможность побывать на учениях по стрельбе из 105-мм легких орудий, которые проводились для украинских военнослужащих в Солсбери, сообщает Голос Америки.

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В рамках программы, которой руководит Великобритания при поддержке Новой Зеландии, обучение прошли свыше 450 украинских военных.

Представителям прессы также продемонстрировали системы РСЗО в действии.

Учения входят в состав широкомасштабного пакета международной поддержки со стороны стран Запада.

«Это повысит их боеспособность. Поскольку это гусеничная машина, а их ракетные системы колесные, это даст им больше маневренности, что будет способствовать сохранению их боевой силы», — сказал капитан Королевской артиллерии Джеймс Олифант, участвовавший в учениях.

Во время визита в Киев премьер-министр Британии Борис Джонсон объявил об отдельной тренировочной программе для украинских военнослужащих, в рамках которой каждые 120 дней будут проходить обучение до 10 000 солдат.

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