Сотни украинских военных прошли обучение работе с РСЗО в Великобритании
Британские власти провели учения для более чем 450 украинских военных (Фото:REUTERS/Romeo Ranoco)
Сотни украинских военнослужащих уже прошли военную подготовку в Великобритании, научившись использовать самые современные реактивные системы залпового огня, которые британское правительство поставляет в Украину.
Журналисты получили возможность побывать на учениях по стрельбе из 105-мм легких орудий, которые проводились для украинских военнослужащих в Солсбери, сообщает Голос Америки.
В рамках программы, которой руководит Великобритания при поддержке Новой Зеландии, обучение прошли свыше 450 украинских военных.
Представителям прессы также продемонстрировали системы РСЗО в действии.
Учения входят в состав широкомасштабного пакета международной поддержки со стороны стран Запада.
«Это повысит их боеспособность. Поскольку это гусеничная машина, а их ракетные системы колесные, это даст им больше маневренности, что будет способствовать сохранению их боевой силы», — сказал капитан Королевской артиллерии Джеймс Олифант, участвовавший в учениях.
Во время визита в Киев премьер-министр Британии Борис Джонсон объявил об отдельной тренировочной программе для украинских военнослужащих, в рамках которой каждые 120 дней будут проходить обучение до 10 000 солдат.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.