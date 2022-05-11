Российские оккупанты похитили скифское золото из музея в Мелитополе — Офис Генпрокурора

11 мая, 05:13
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Коллекция скифского золота (Фото:Офис Генпрокурора)

Коллекция скифского золота (Фото:Офис Генпрокурора)

Российские оккупанты похитили скифское золото, хранившееся в Мелитопольском краеведческом музее.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"В апреле 2022 года военные и представители оккупационной администрации государства-агрессора похитили историко-культурные ценности из Мелитопольского краеведческого музея. По предварительным данным, среди украденного имущества была коллекция скифского золота, что обнаружено археологами в 50-х годах прошлого столетия" .

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Воровство квалифицировали как нарушение законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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Редактор: Елена Басараб

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Теги:   Мелитополь Военные преступления РФ Война России против Украины

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