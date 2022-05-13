«Вам же Украина платит». В Мелитополе учителя-коллаборанты получили 1300 гривен зарплаты от оккупантов 13 мая, 15:03 Цей матеріал також доступний українською Школа (Фото:Image by Katrina_S from Pixabay)

В Запорожской области городе Мелитополь, учителя-коллаборанты, возобновивших работу дошкольных учреждений перед майскими праздниками, получили выплаты от оккупантов в размере 1300 гривен.

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Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация в Telegram.



Вместо полного оклада оккупанты заплатили учителям мизерную сумму, обосновывая это тем, что они уже получают заработную плату от Украины.

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«Вам же Украина платит», — сказали военные РФ.

«Поэтому призываем вас: делайте выводы и никогда не сотрудничайте с оккупантами. Верьте в ВСУ и приближайте Победу!» — подчеркнули в ОВА.

Напомним, что в Мелитополе российские оккупанты ставят на номера авто имперские символы.

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