Нефтебаза в Дубно полностью уничтожена после ракетного удара — ОВА

27 марта, 11:36
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Нефтебаза в Дубно полностью разрушена в результате российского ракетного удара (иллюстративное фото) (Фото:Воздушное командование ВОСТОК)

Нефтебаза в Дубно полностью разрушена в результате российского ракетного удара (иллюстративное фото) (Фото:Воздушное командование ВОСТОК)

Нефтебаза в Дубно Ровенской области полностью разрушена в результате российского ракетного удара вечером в субботу, 26 марта, человеческих жертв нет, рассказал глава Ровенской областной военной администрации (ОВА) Виталий Коваль.

"В Дубно, к сожалению, база догорает. Уничтожение большое. Но, слава богу, без человеческих жертв - это основное. База разрушена полностью. Но двигаемся вперед. Начинаем новый день несокрушимо", - сказал глава Ровенской области в эфире телеканала Эспрессо утром в воскресенье, 27 марта.

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В целом, по словам Коваля, ситуация в Ровенской области спокойная, со стороны Беларуси также тишина - граница закрыта.

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В субботу, 26 марта в Ровенской области дважды раздавалась воздушная тревога. Во время первой украинские защитники сбили российский дрон, во время второй ракеты оккупантов попали в нефтебазу в Дубно. В ночь на 27 марта пожар был локализован.

Также 26 марта российские войска нанесли удар по нефтебазе во Львове.

Редактор: София Лазарова

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Теги:   Ракеты Ровенская область Ровно Ракетные удары Нафтебаза Война России против Украины

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