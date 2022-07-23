«Вы сможете победить». Джонсон посетил украинских военных, которые проходят обучение в Британии — видео

23 июля, 19:50
Джонсон посетил украинских военных на полигоне в Британии (Фото:Boris Johnson / Twitter)

Джонсон посетил украинских военных на полигоне в Британии (Фото:Boris Johnson / Twitter)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на этой неделе посетил украинских военных, проходящих обучение на базе в Северном Йоркшире.

Видео своего визита политик опубликовал в Twitter.

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«На этой неделе я посетил украинские войска, которые проходят обучение в британских вооруженных силах в Северном Йоркшире. Великобритания намерена сделать все возможное, чтобы помочь Украине продолжать отражать российскую агрессию», — говорится в подписи к видео.

Видео дня

На кадрах можно увидеть, как Джонсон находится вместе с группой, отрабатывающей уличные бои. Британский премьер бросает учебную гранату, занимает позицию за крупнокалиберным пулеметом и держит противотанковый комплекс NLAW.

https://twitter.com/BorisJohnson/status/1550774036136878082?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1550774036136878082%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ukrinform.ua%2Frubric-ato%2F3535365-dzonson-vidvidav-ukrainskih-vijskovih-akih-navcaut-britanski-instruktori.html

В ролике Джонсон также обращается к украинцам: «Я просто хочу, чтобы вы знали, что народ Соединенного Королевства поддерживает народ Украины в вашей борьбе. И я абсолютно убежден, что вы можете победить и что вы победите… Я знаю, что в конце концов украинский народ добьется успеха. Я знаю, что украинские силы добьются успеха».

В Северном Йоркшире проходят обучение около 400 украинских военных. Джонсон заявил, что Великобритания хочет подготовить около 10 тысяч бойцов ВСУ в течение следующих четырех месяцев.

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Накануне Джонсон провел телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским, в ходе которого они обсудили «зерновое соглашение» и военную поддержку Украины.

7 июля Борис Джонсон, активно поддерживавший Украину после начала полномасштабного вторжения России, объявил, что подает в отставку с должности премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Он намерен остаться в должности премьера до осени, пока не будет избран новый лидер политсилы, который заменит его в должности.

Джонсон также обратился к украинцам и подчеркнул, что Великобритания продолжит поддерживать Украину в любых обстоятельствах и выполнит все свои обещания. Во время переговоров с президентом Владимиром Зеленским 7 июля Джонсон заверил его, что Соединенное Королевство продолжит поставлять Украине военную помощь столько, сколько нужно.

Редактор: София Лазарова

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Теги:   Великобритания Борис Джонсон Украина-Великобритания Война России против Украины

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