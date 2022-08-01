10 тысяч человек за 120 дней. Посол Украины в Британии рассказал об обучении украинских военных

1 августа, 16:49
Вадим Пристайко (Фото:Офис президента Украины)

Вадим Пристайко (Фото:Офис президента Украины)

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко рассказал, как проходит обучение защитников Украины.

В интервью Суспільному, опубликованному в понедельник, 1 августа, Пристайко уточнил, что в Британии за 120 дней подготовят 10 тысяч военных, обучение проходит в четырех местах.

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"…Мы планируем, что каждые 120 дней будут готовить по 10 тысяч. Кто эти люди? От 25 до 45 лет, парни, девушки, люди всех профессий и самое интересное — это все добровольцы. Большинство из них не имеют базового военного образования, не были в армии. Они копают траншеи, учатся обращаться с оружием, ездят на боевых машинах… Первый день учений обязательно посвящен медицине, потому что это крайне важная часть — как остаться живым и невредимым во время боя", — рассказал он.

Посол добавил, что все, с чем сейчас проходят обучение добровольцы, будет передано в Украину.

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Великобритания долгое время поддерживала ВСУ в рамках учебно-тренировочной операции ORBITAL: в течение 2015−2022 годов подготовили 22 тысяч украинцев.

В ходе визита в Киев британский премьер-министр Борис Джонсон объявил об отдельной тренировочной программе для украинских военнослужащих, в рамках которой каждые 120 дней будут обучаться до 10 тысяч солдат.

23 июля Джонсон опубликовал видео своего визита к украинским военным, которые проходят обучение на базе в Северном Йоркшире.

https://www.youtube.com/embed/umcxnD7a9Cg
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Великобритания Военные учения Учения Вадим Пристайко Украина-Великобритания

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