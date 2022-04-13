«Наш моральный дух силен». Лидеры Азова и морпехов записали совместное видеообращение из Мариуполя 13 апреля, 22:23 Цей матеріал також доступний українською Азову удалось соединяться с бойцами из батальона морской пехоты в заблокированном россиянами Мариуполе. (Фото:Скриншот из видео АЗОВ — Маріуполь/Telegram)

Командир полка Азов Денис Прокопенко записал видео с командиром Отдельной бригады морской пехоты Сергеем Волыной, в котором призвал не героизировать дезертиров и украинских военных, которые добровольно сдались в плен.

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«Не делайте героев из дезертиров и бойцов, которые добровольно сдались в плен. Они выбрали путь позора и ни в коем случае этих людей героизировать не стоит» — сказал Прокопенко в видеообращении, опубликованном в Telegram.

Видео дня

Также Прокопенко и Волына подтвердил, что во вторник, 12 апреля, Азову удалось соединяться с бойцами из батальона морской пехоты в заблокированном россиянами Мариуполе.

«Наш моральный дух силен. Мы знаем, что мы делаем и зачем мы здесь. Мы будем делать все, что от нас необходимо для успешного завершения нашей боевой задачи», — сказал Волына.

Ранее сообщалось, что в результате успешной спецоперации одно из подразделений 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ имени контрадмирала Михаила Билинского сумело соединиться с силами полка Азов.

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