Россия создала фейк о «планах» украинских военных, но не смогла правильно написать украинское слово — Центр противодействия дезинформации 17 марта, 00:28 Цей матеріал також доступний українською Российский фейк о якобы планах украинских военных (Фото:ЦЕНТР ПРОТИДІЇ ДЕЗІНФОРМАЦІЇ / Telegram)

В Центре противодействия дезинформации при СНБО рассказали об очередном российском фейке о якобы «ноутбуке украинских военных с данными о целях ударов Точкой-У».

Как сообщает Центр противодействия дезинформации в Telegram, российские пропагандистское агентство РИА Новости опубликовало заявление «народной милиции» псевдореспублики «ДНР» о том, что она якобы получила ноутбук украинских военных с информацией о целях ударов Точкой-У, среди которых — Дом правительства, радиотелецентр и военкомат в Донецке.



«И все выглядело бы правдоподобно, если бы оккупанты добавили немного „мозгов“ к этому фейку. В демонстрируемом ими фото якобы с компьютера украинских военных слово „об'єкти“ написано с русским „э“… Самое фото сделано вроде бы на старом ноутбуке, который точно не тянет на секретный архив документов украинских защитников», — отметили в ЦПД и призвали верить только проверенной информации.

Российская пропаганда обвиняет Украину в якобы ударе «тактической ракетой Точка-У с кассетным боеприпасом по Донецку». В Центре противодействия дезинформации ранее опровергали эту информацию.



Российская исследовательская группа Conflict Intelligence Team также сообщил, что Точку У по оккупированному Донецку запустила Россия. По данным CIT, судя по положению останков ракеты, она прилетела с юго-востока, а не с подконтрольной Украине территории.

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