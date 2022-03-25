ВСУ сегодня имеет больше танков, чем в начале войны, потому что много захватила их у России — Forbes 25 марта, 06:33 Цей матеріал також доступний українською С захваченными Украиной российскими танками запечатлил себя журналист Юрий Бутусов (Фото:Юрий Бутусов via Facebook)

Вооруженные силы Украины сейчас имеют больше танков, чем у них было в начале войны благодаря тому, что захватили их у вторгнувшейся РФ, сообщает Forbes.



По информации издания, после вторжения РФ 24 февраля Украина потеряла не менее 74 танков — уничтоженных или захваченных.

Вместе с тем, ВСУ захватили не менее 117 российских танков, согласно данным аналитиков из открытых источников, которые тщательно изучают фотографии и видео в соцсетях.

Видео дня

«Другими словами, сейчас украинская армия может фактически иметь больше танков, чем месяц назад, и все это без создания хотя бы одного совершенно нового танка или снятия со склада какой-либо старой машины». — утверждает Forbes.

По данным издания, оккупанты захватили не менее 37 украинских танков, что недостаточно, чтобы компенсировать примерно 274 танка, которые, как считается, были потеряны по разным причинам.

Утром 24 марта Генштаб Украины привел цифру в 530 танков, которые потеряла Россия после начала полномасштабного вторжения.

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