«Хотел насолить оркам». В Херсонской области местный житель угнал Урал у россиян и передал его ВСУ 30 мая, 16:21 Цей матеріал також доступний українською Андрей Грушко (Фото:Оперативное командование Юг / Facebook)

Житель Херсонской области угнал у российских оккупантов Урал. Грузовик он передал на нужды ВСУ.

Война России против Украины — главные события 30 мая

Об этом сообщает оперативное командование Юг.

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Как только началась война Андрей Грушко попросился в ряды ВСУ, однако мужчине отказали из-за возраста. Потом была оккупация его села.

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«Сначала было страшно, а потом решил, что надо как-то помочь нашим ребятам. Я несколько дней наблюдал за Уралом и как только его бросили, залез в него и уехал. Я не считаю себя героем, я просто хотел сделать хорошее дело и насолить этим оркам», — рассказал Грушко.

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