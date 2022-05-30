«Хотел насолить оркам». В Херсонской области местный житель угнал Урал у россиян и передал его ВСУ
Андрей Грушко (Фото:Оперативное командование Юг / Facebook)
Житель Херсонской области угнал у российских оккупантов Урал. Грузовик он передал на нужды ВСУ.
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Об этом сообщает оперативное командование Юг.
Как только началась война Андрей Грушко попросился в ряды ВСУ, однако мужчине отказали из-за возраста. Потом была оккупация его села.
«Сначала было страшно, а потом решил, что надо как-то помочь нашим ребятам. Я несколько дней наблюдал за Уралом и как только его бросили, залез в него и уехал. Я не считаю себя героем, я просто хотел сделать хорошее дело и насолить этим оркам», — рассказал Грушко.
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