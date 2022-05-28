Оккупанты закрыли выезд из Херсонской области в подконтрольные Украине регионы

28 мая, 11:38
Цей матеріал також доступний українською
В Херсоне на улицах города появились надписи «Херсон — Украина» (Фото:Суспільне.Херсон)

В Херсоне на улицах города появились надписи «Херсон — Украина» (Фото:Суспільне.Херсон)

Российские оккупанты в Херсонской области закрывают жителям выезд в подконтрольные Украине регионы. Также враг объявил о введении на оккупированной Херсонщине московского времени.

Война России против Украины — главные события 28 мая

Об этом заявил марионетка Кремля, назначенный оккупантами «заместителем главы военно-гражданской администрации» Кирилл Стремоусов, сообщает российское пропагандистское агентство РИА Новости.

Видео дня
Читайте также:
Виталий Портников
Виталий Портников
Беспардонно и цинично. Что ждет Херсон

Замгауляйтера сказал, что пересечение админграницы со стороны Николаевской и Днепропетровской областей якобы «очень опасно, учитывая систематические обстрелы боевиков», и обвинил ВСУ в гибели гражданского.

«Поэтому мы не рекомендуем вообще ездить в Украину, ни под каким предлогом», — сказал Стремоусов.

Выехать из области можно только в оккупированный Крым или на занятые оккупантами территории Запорожской области. Выезд в Николаевскую и Днепропетровскую области закрыт российскими военными.

Читайте также:
Херсонскую область покинула половина жителей, 90% аптек закрылись — ОВА

С начала марта Херсон находится под оккупацией российских войск.

Редактор: София Лазарова

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Россия Украина-Россия Херсон Херсонская область Запрет на выезд Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X