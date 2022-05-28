Оккупанты закрыли выезд из Херсонской области в подконтрольные Украине регионы
В Херсоне на улицах города появились надписи «Херсон — Украина» (Фото:Суспільне.Херсон)
Российские оккупанты в Херсонской области закрывают жителям выезд в подконтрольные Украине регионы. Также враг объявил о введении на оккупированной Херсонщине московского времени.
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Об этом заявил марионетка Кремля, назначенный оккупантами «заместителем главы военно-гражданской администрации» Кирилл Стремоусов, сообщает российское пропагандистское агентство РИА Новости.
Замгауляйтера сказал, что пересечение админграницы со стороны Николаевской и Днепропетровской областей якобы «очень опасно, учитывая систематические обстрелы боевиков», и обвинил ВСУ в гибели гражданского.
«Поэтому мы не рекомендуем вообще ездить в Украину, ни под каким предлогом», — сказал Стремоусов.
Выехать из области можно только в оккупированный Крым или на занятые оккупантами территории Запорожской области. Выезд в Николаевскую и Днепропетровскую области закрыт российскими военными.
С начала марта Херсон находится под оккупацией российских войск.
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