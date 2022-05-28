Оккупанты закрыли выезд из Херсонской области в подконтрольные Украине регионы 28 мая, 11:38 Цей матеріал також доступний українською В Херсоне на улицах города появились надписи «Херсон — Украина» (Фото:Суспільне.Херсон)

Российские оккупанты в Херсонской области закрывают жителям выезд в подконтрольные Украине регионы. Также враг объявил о введении на оккупированной Херсонщине московского времени.

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Об этом заявил марионетка Кремля, назначенный оккупантами «заместителем главы военно-гражданской администрации» Кирилл Стремоусов, сообщает российское пропагандистское агентство РИА Новости.

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Замгауляйтера сказал, что пересечение админграницы со стороны Николаевской и Днепропетровской областей якобы «очень опасно, учитывая систематические обстрелы боевиков», и обвинил ВСУ в гибели гражданского.

«Поэтому мы не рекомендуем вообще ездить в Украину, ни под каким предлогом», — сказал Стремоусов.

Выехать из области можно только в оккупированный Крым или на занятые оккупантами территории Запорожской области. Выезд в Николаевскую и Днепропетровскую области закрыт российскими военными.

С начала марта Херсон находится под оккупацией российских войск.



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