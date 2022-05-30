На Херсонском и Запорожском направлениях ВСУ продвинулись на 8−10 километров — советник главы МВД 30 мая, 11:05 Цей матеріал також доступний українською Украинским военным удалось выбить оккупантов из населенных пунктов на юге Украины (Фото:Генштаб)

Советник главы МВД Вадим Денисенко сообщил, что на Херсонском и Запорожском направлениях украинским военным удалось продвинуться на 8−10 километров.

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«На юге Украины… на некоторых направлениях, Херсонской области и Запорожье, мы продвинулись в среднем на 8−10 километров и выбили их (оккупантов — ред.) из этих населенных пунктов», — сказал он в эфире телемарафона.

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По словам Денисенко, самой горячей точкой остается Северодонецк.

Американский Институт изучения войны (ISW) предполагает, что контрнаступление ВСУ в Херсонской области поломало планы России эффективно окопаться и укрепить контроль над оккупированными территориями на юге.

Согласно его анализу, украинское контрнаступление на северо-западе Херсонской области вынудило российских захватчиков занять оборонительные позиции.

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