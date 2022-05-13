За шаг до юбилея. В Чернобаевке в 19-й раз разгромили скопление техники оккупантов 13 мая, 03:31 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что в Чернобаевке Херсонской области в 19-й раз уничтожили скопление техники российских оккупантов.

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«Чернобаевка — удар по скоплению техники и складам РАО и БП. Детонация более 3 часов. Свершилось. Серия 19», — заявил Арестович.

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Украинские защитники регулярно наносят удары по позициям и скоплению авиации врага в Чернобаевке, где расположен международный аэропорт Херсон. Только 2 мая, по словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, ВСУ уничтожили российский склад боеприпасов в Чернобаевке.

В начале апреля жительница Чернобаевки рассказывала телеканалу Настоящее время, что российские оккупанты уничтожили в селе более 110 домов, там критическая гуманитарная ситуация. После одного из ударов по аэропорту россияне убегали через села и стреляли по мирным жителям.

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже 26,6 тысяч человек личного состава, 1195 танков, 199 самолетов, 161 вертолет, 13 кораблей и катеров и не только.

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