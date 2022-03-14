«Уничтожено 50 единиц техники». Арестович уточнил данные о разбитой колонне оккупантов под Мелитополем 14 марта, 11:16 Цей матеріал також доступний українською По словам Арестовича, под Мелитополем уничтожили 50 единиц вражеской техники (Фото:Генштаб)

Советник главы ОПУ Алексей Арестович уточнил данные о разбитой колонне российских оккупантов под Мелитополем.

В эфире спецмарафона он сообщил, что украинские военные уничтожили 50 единиц вражеской техники. Сама колонна состояла из 200 единиц.

«Когда посмотрели, сколько было уничтожено, это четвертинка, 50 единиц. Но и это очень многое на самом деле, потому что свидетельствует о том, что это подразделение теперь ограниченно пригодно», — отметил Алексей Арестович.

Накануне глава Николаевской ОГА Виталий Ким и советник главы МВД Антон Геращенко сообщили, что под Мелитополем уничтожили 200 единиц техники российских оккупантов.

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