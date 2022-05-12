Украинские военные устраивают в Харьковской области «сафари» на кадыровцев — СБУ 12 мая, 13:15 Цей матеріал також доступний українською В СБУ рассказали, что украинские защитники находят позиции кадыровцев очень быстро (Фото:lragir.am)

На фоне успешного контрнаступления ВСУ в Харьковской области украинские военные устраивают настоящую охоту за подразделениями кремлевского ставленника в Чечне Рамзана Кадырова, замеченными на этом направлении.

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Об этом в интервью Армия INFORM рассказал глава регионального управления Службы безопасности Украины подполковник Роман Дудин.

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Отвечая на вопрос, действительно ли в Харьковской области находятся так называемые кадыровцы и вагнеровцы, он подтвердил, что такая информация в распоряжении СБУ есть.

«Относительно кадыровцев — была такая информация… Но наши ребята достигли уже такого „цинизма“ в хорошем смысле этого слова, что, как только узнают о пребывании данной категории лиц в регионе, открывают своеобразное „сафари“ на них, пытаются что-то такое влупить в район пребывания кадыровцев, ЧВК и т. д. , чтобы те сразу прекратили свое существование», — заявил Дудин.

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