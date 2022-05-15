Украинская разведка разоблачила 2,5 тысячи «кадыровцев», которые воевали против Украины

15 мая, 12:25
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Кадыровцы (Фото:grozny.tv)

Кадыровцы (Фото:grozny.tv)

В военном вторжении России в Украину участвовало около 2,5 тысячи боевиков из Чеченской Республики.

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Об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины.

Отмечается, что «кадыровцы» начали заходить на территорию Украины в первые дни широкомасштабного военного вторжения России. Основной их задачей было устрашение и геноцид украинцев. Находясь во втором эшелоне наступления, они занимались обысками жилищ, издевательствами над заложниками и мирными жителями, грабежами и разбоем.

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После того, как российские войска начали нести первые масштабные потери, «кадыровцам» приказали останавливать отступавшие подразделения оккупантов и показательно расстреливать отказывавшихся воевать.

«С позором отброшенные украинскими воинами от Киева и Чернигова, кадыровские наемники переместились на Луганское и Мариупольское направления, где продолжили грабить и снимать ролики о своих „подвигах“ для TikTok», — сообщают украинские разведчики.

Показательно, что несмотря на притворные обученность, боевой дух и оснащение «кадыровцев», даже вне зоны активных боевых действий из 2,5 тысячи наемников около ста погибли, около трехсот получили ранения и более шестидесяти сбежали из Украины, покинув оружие и амуницию.

Военная разведка Украины также обнародовала список боевиков из Чеченской Республики, которые в марте-мае 2022 года участвовали в российской агрессии.

Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Кадыровцы Украинская разведка Война России против Украины

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