Украинская разведка разоблачила 2,5 тысячи «кадыровцев», которые воевали против Украины 15 мая, 12:25 Цей матеріал також доступний українською Кадыровцы (Фото:grozny.tv)

В военном вторжении России в Украину участвовало около 2,5 тысячи боевиков из Чеченской Республики.

Война России против Украины — главные события 15 мая

Об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины.

Отмечается, что «кадыровцы» начали заходить на территорию Украины в первые дни широкомасштабного военного вторжения России. Основной их задачей было устрашение и геноцид украинцев. Находясь во втором эшелоне наступления, они занимались обысками жилищ, издевательствами над заложниками и мирными жителями, грабежами и разбоем.

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После того, как российские войска начали нести первые масштабные потери, «кадыровцам» приказали останавливать отступавшие подразделения оккупантов и показательно расстреливать отказывавшихся воевать.



«С позором отброшенные украинскими воинами от Киева и Чернигова, кадыровские наемники переместились на Луганское и Мариупольское направления, где продолжили грабить и снимать ролики о своих „подвигах“ для TikTok», — сообщают украинские разведчики.



Показательно, что несмотря на притворные обученность, боевой дух и оснащение «кадыровцев», даже вне зоны активных боевых действий из 2,5 тысячи наемников около ста погибли, около трехсот получили ранения и более шестидесяти сбежали из Украины, покинув оружие и амуницию.



Военная разведка Украины также обнародовала список боевиков из Чеченской Республики, которые в марте-мае 2022 года участвовали в российской агрессии.

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