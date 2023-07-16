Продолжаются интенсивные бои. ВСУ продвинулись на километр на Бердянском направлении 16 июля, 14:55 Силы обороны продвинулись на километр на Бердянском направлении (Фото:REUTERS)

Украинские военные имеют успехи на Бердянском направлении, в частности они продвинулись на расстояние более километра.

Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в эфире национального телемарафона.

«На Мелитопольском направлении положение без изменений, а вот на Бердянском направлении имеем продвижение вглубь обороны противника более чем на один километр вдоль определенной линии фронта», — сказал он.

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Спикер подчеркнул, что в направлении Бердянска продолжаются интенсивные бои. Украинские подразделения закрепляются на рубежах, проводят аэроразведку, разминируют территории и продолжают выполнять огневые задачи.

Также Шершень добавил, что оккупанты продолжают штурмовать позиции ВСУ вблизи Авдеевки и Марьинки. За сутки россияне совершили 22 атаки, больше всего, 15 атак — в районе Марьинки.

Издание The Washington Post сообщало, что контрнаступление Украины продвигается медленно из-за заминированных полей. Накануне активных действий Украина получила менее 15% от всего саперного и инженерного оборудования, которое просила у западных партнеров.