Минные поля являются самым большим препятствиям для контрнаступления ВСУ — WP 16 июля, 04:08 По словам Залужного, Украине нужно специальное дистанционное оборудование для разминирования (Фото:instagram.com/ministry_of_defense_ua)

Контрнаступление Украины продвигается медленно из-за заминированных полей. Накануне контрнаступления Украина получила менее 15% от всего саперного и инженерного оборудования, которое просила у западных партнеров.

Об этом пишет The Washington Post.



Сообщается, что территории глубиной от 3 до 10 миль (около 5−16 км — ред.) перед основными опорными пунктами россиян были плотно заминированы противотанковыми и противопехотными минами и растяжками. Эти оборонительные сооружения успешно сдерживают украинское наступление.

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В результате, по словам украинских военнослужащих, украинские силы изменили стратегию. Вместо того чтобы пытаться прорваться с помощью боевых машин пехоты и боевых танков, которые западные союзники предоставили Украине для контрнаступления, подразделения продвигаются вперед медленно, пешком.

Как пишет WP, борьба Украины на минных полях выявила уязвимость бронетранспортеров и танков — особенно новоприбывших американских боевых машин Брэдли и немецких танков Леопард, которые официальные лица считали ключевыми для Украины, чтобы отвоевать оккупированную россиянами территорию.

«Эти машины получили положительные отзывы от солдат — даже после подрыва на минах большинство людей, находившихся в них, выживают, получив лишь незначительные ранения — но они не смогли самостоятельно прорвать российскую оборону», — пишет газета.

По словам Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, Украине нужно специальное дистанционное оборудование для разминирования. В интервью WP он рассказал, что Украина использует предоставленные США системы M58 Mine Clearing Line Charge (MICLIC), но «они также уничтожаются», а потому «их нужно много».

Высокопоставленный украинский чиновник, который говорил с WP на условиях анонимности, рассказал, что Киев получил менее 15% от того количества саперного и инженерного оборудования, в том числе MICLIC, которое просил у западных партнеров накануне контрнаступления. Часть этого оборудования прибыла только на прошлой неделе.

«Минные поля — это одна из проблем, которая, безусловно, влияет на темпы наступления. Это проблема, которую мы видим. Можно ли было ее решить быстрее? Можно было. Как ее можно было бы решить? Генерал Милли (председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли — ред.) знает. Другой вопрос, может ли он в этом помочь? Я не знаю», — сказал Залужный.

Украинские военнослужащие, участвующие в контрнаступлении, рассказали WP, что, поскольку систем разминирования очень мало, они стали легкой мишенью для российских войск, которые приоритетно наносят удары по ним.

Как отмечает газета, глубина и плотность минных полей является значительной проблемой вдоль южной линии фронта в Запорожской области, где россияне ожидали, что украинцы пойдут в атаку и попытаются перерезать сухопутный коридор через оккупированный регион, который соединяет российскую границу с Крымом.

Офицер 47-й бригады рассказал WP, что в первый день контрнаступления некоторые подразделения бригады на боевых машинах Брэдли и танках Леопард по ошибке выбрали неправильный маршрут, попав на минное поле, вместо того, которое было заранее подготовлено саперами.

Поскольку россияне с помощью беспилотников, пишет WP, выискивают системы разминирования, чтобы поразить их артиллерией и ракетами, украинцы пытаются вручную выполнять работы по разминированию.

«Саперные подразделения — иногда группа всего из четырех человек — часто ждут сумерек, чтобы расчистить пути, поскольку днем они слишком заметны, а в темноте их можно увидеть с помощью приборов ночного видения», — рассказывает газета.

Саперы рассказали WP, что ходить с металлоискателем нереально, потому что они слишком заметны, а потому они ползают, ища мины.

«Это нас очень замедляет, потому что работа сапера требует времени и спокойствия. В таких условиях выполнять нашу работу невозможно», — сказал подполковник Николай Мороз, командир инженерно-саперного батальона 128-й горно-штурмовой бригады.

Кроме того, пишет газета, россияне сбрасывают с беспилотников мины на участки, которые очистили украинские саперы, а позиции, до которых добираются украинцы, могут быть уже заминированы.