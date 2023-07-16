В Генштабе рассказали, где идут основные бои и как проходит наступление ВСУ в Запорожской области 16 июля, 09:55 Украинский военный рядом с пусковой реактивной установкой Град-П (Партизан) вблизи линии фронта в Запорожской области, 13 июля 2023 года (Фото:REUTERS / Stringer)

Российские войска сосредотачивают основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки там состоялось 39 боевых столкновений. В то же время ВСУ продолжают наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

О ситуации на фронте сообщается в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на утро 507-х суток широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины.



На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие;



и направлениях противник сохраняет военное присутствие; На Купянском направлении украинские защитники стойко держат оборону. За прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия южнее Новоселовского Луганской области;

направлении украинские защитники стойко держат оборону. За прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия южнее Новоселовского Луганской области; На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия восточнее Веселого Донецкой области;

направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия восточнее Веселого Донецкой области; На Бахмутском направлении украинские защитники успешно отбили все вражеские атаки в районе юго-западнее Андреевки Донецкой области;

направлении украинские защитники успешно отбили все вражеские атаки в районе юго-западнее Андреевки Донецкой области; На Авдеевском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Первомайского;

направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Первомайского; На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки;

направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки; На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки;

направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки; На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения украинских войск.

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При этом россияне продолжают наносить удары из минометов, артиллерии, РСЗО и авиации по населенным пунктам вдоль всей линии фронта, а также атаковать Украину ударными БПЛА, крылатыми ракетами и ракетами ЗРК.

Силы обороны Украины тем временем продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

«Закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение из артиллерии по выявленным целям противника, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы», — сообщают в Генштабе.

Украинская авиация за сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава врага. Также украинские военные в течение суток уничтожили семь разведывательных БпЛА.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили два склада боеприпасов, пять артиллерийских средств на огневых позициях, четыре района сосредоточения живой силы, четыре станции РЭБ, два средства ПВО и еще три важных объекта противника.