В Генштабе рассказали, где идут основные бои и как проходит наступление ВСУ в Запорожской области

16 июля, 09:55
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Украинский военный рядом с пусковой реактивной установкой Град-П (Партизан) вблизи линии фронта в Запорожской области, 13 июля 2023 года (Фото:REUTERS / Stringer)

Украинский военный рядом с пусковой реактивной установкой Град-П (Партизан) вблизи линии фронта в Запорожской области, 13 июля 2023 года (Фото:REUTERS / Stringer)

Российские войска сосредотачивают основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки там состоялось 39 боевых столкновений. В то же время ВСУ продолжают наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

О ситуации на фронте сообщается в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на утро 507-х суток широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины.

  • На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие;
  • На Купянском направлении украинские защитники стойко держат оборону. За прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия южнее Новоселовского Луганской области;
  • На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия восточнее Веселого Донецкой области;
  • На Бахмутском направлении украинские защитники успешно отбили все вражеские атаки в районе юго-западнее Андреевки Донецкой области;
  • На Авдеевском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Первомайского;
  • На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки;
  • На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки;
  • На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения украинских войск.

Видео дня

При этом россияне продолжают наносить удары из минометов, артиллерии, РСЗО и авиации по населенным пунктам вдоль всей линии фронта, а также атаковать Украину ударными БПЛА, крылатыми ракетами и ракетами ЗРК.

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Силы обороны Украины тем временем продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

«Закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение из артиллерии по выявленным целям противника, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы», — сообщают в Генштабе.

Украинская авиация за сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава врага. Также украинские военные в течение суток уничтожили семь разведывательных БпЛА.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили два склада боеприпасов, пять артиллерийских средств на огневых позициях, четыре района сосредоточения живой силы, четыре станции РЭБ, два средства ПВО и еще три важных объекта противника.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Запорожская область Бердянск Мелитополь Контрнаступление Война России против Украины Генштаб ВСУ

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