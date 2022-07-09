Российские оккупанты во второй раз за день нанесли удар по Кривому Рогу — Вилкул 9 июля, 19:40 Последствия утреннего обстрела Кривого Рога (Фото:Суспільне.Дніпро)

Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул вечером в субботу, 9 июля, сообщил о «прилете» вблизи города.

"Прилет в районе Радужного. Последствия уточняются", - написал Вилкул в Telegram.

Он подчеркнул, что автотранспорту и населению необходимо полностью ограничить передвижение.



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Это уже второй за день обстрел города. Утром 9 июля российские войска обстреляли Ингулецкий район Кривого Рога из Градов. Сообщалось, что погибла 41-летняя женщина. Позже в больнице от полученных ранений также умерла 20-летняя девушка.



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