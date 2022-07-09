«Тактика трусов». В ОП отреагировали на удары россиян по Харькову и Кривому Рогу

9 июля, 12:20
Андрей Ермак (Фото:Офис президента Украины)

Андрей Ермак (Фото:Офис президента Украины)

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отреагировал на российские удары по жилым кварталам Харькова и Кривого Рога.

«Харьков, Кривой Рог. Очередной удар россиян по жилым кварталам наших городов, по мирным людям. К сожалению, погибла молодая девушка… Для россиян — это и есть поле боя. Тактика трусов — бить по жилым домам, школам, садикам. Потому что они не могут одержать победу на настоящем поле боя», — написал Ермак в Telegram.

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Руководитель ОП отметил, что ВСУ наращивают мощность и Украина получает больше оружия от партнеров. Он также пообещал, что власти будут делать все, чтобы оружия было еще больше.

«Потому что мы должны выгнать эту нечисть из Украины», — подчеркнул Ермак.

Утром 9 июля российские войска обстреляли Ингулецкий район Кривого Рога из Градов. В результате обстрела погибли две женщины. 43-летний мужчина находится в больнице.

Кроме того, оккупанты нанесли ракетный удар по жилому району Харькова. Трое гражданских, среди них один ребенок, госпитализированы.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Харьков Кривой Рог Офис президента Украины Андрей Ермак Война России против Украины

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