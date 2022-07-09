Из Градов по жилым кварталам. Армия РФ обстреляла Кривой Рог: один человек погиб, есть раненые — ОВА

9 июля, 07:11
Российские оккупанты утром 9 июля обстреляли из Градов один из районов Кривого Рога, заявил Резниченко. (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

Российские оккупанты утром 9 июля обстреляли из Градов один из районов Кривого Рога, заявил Резниченко. (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

Российские оккупанты в субботу утром, 9 июля, обстреляли из Градов Ингулецкий район Кривого Рога. В результате атаки погиб один человек, еще двое — получили ранения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

По его словам, военные РФ сознательно ударили из Градов по жилым кварталам. Из-за удара оккупантов повреждены школа и несколько домов; сгорел стоявший рядом автомобиль.

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«Этот коварный обстрел унес жизнь 41-летней женщины, еще два человека с осколочными ранениями госпитализированы», — заявил Резниченко.

4 июля российские войска обстреляли две общины в Криворожском районе. Глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул заявил, что ситуация остается напряженной: оккупанты систематически обстреливают мирных людей с помощью РСЗО, ствольной артиллерии, танков, минометов, применяют боевую авиацию

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Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Град Днепропетровская область Кривой Рог Война России против Украины

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