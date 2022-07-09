Вражеский обстрел Кривого Рога: В больнице умерла раненная утром 20-летняя девушка

9 июля, 10:55
Последствия российских обстрелов в Кривом Роге (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

Последствия российских обстрелов в Кривом Роге (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

В больнице умерла 20-летняя девушка, раненная утром 9 июля в результате вражеских обстрелов Кривого Рога Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Он отметил, что медики несколько часов боролись за ее жизнь, однако ранения были тяжелыми. Отец погибшей девушки сейчас находится в больнице.

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Таким образом, число жертв российских обстрелов в Кривом Роге увеличилось до двух. По уточненным данным, три человека получили ранения. Двоим из них врачи оказали помощь, они находятся дома.

Напомним, утром 9 июля российские войска обстреляли Ингулецкий район Кривого Рога из Градов. Сообщалось, что погибла 41-летняя женщина.

Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Днепропетровская область Кривой Рог Война России против Украины

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