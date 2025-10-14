«Называйте, как хотите, лишь бы оно работало». Как украинские вертолеты отражают атаки российских дронов — интервью с военным летчиком

14 октября, 08:24
NV Премиум
Поделиться:
Украинский вертолет Ми-8 (Фото: 18-я отдельная бригада армейской авиации/Facebook)

Украинский вертолет Ми-8 (Фото: 18-я отдельная бригада армейской авиации/Facebook)

Автор: Василий Пехньо

Подполковник Роман Белобрюхов, заместитель командира бригады армейской авиации по летной подготовке рассказал в интервью Radio NV, как вертолеты уничтожают шахеды в украинском небе, с какими рисками приходится сталкиваться и как находят новые приемы для отражения вражеских атак.

 — Очень базовый вопрос задам. В украинском языке есть три слова — гелікоптер, вертоліт і гвинтокрил. Как правильно называть то оружие, которым оперируете вы?

— Пока мы оперируем им удачно и удачно сбиваем шахеды, обеспечивая, насколько это возможно, мирный сон наших граждан, называйте, как хотите, лишь бы оно работало. На самом деле правильно будет вертолет. Согласно нашим документам — так оно прописано — это вертолет. А гелікоптер и гвинтокрил — это технически немножечко другое.

Реклама

— Давайте поговорим о роли армейской авиации в отражении шахедов. Я так понимаю, что, в принципе, это украинское ноу-хау. То есть вертолеты базово не предназначены для того, чтобы работать в режиме противовоздушной обороны, но успешно в нынешних реалиях отрабатывают. Правильно?

— Теоретически такая задача, как перехват малоскоростных, малоразмерных целей, она всегда стояла перед армейской авиацией, перед боевыми вертолетами армейской авиации. То есть такая возможность рассматривалась. Однако на практике этого никто не выполнял. Максимум — это какая-то стрельба по аэростатам или условная борьба с такими же вертолетами.

Читайте также:
«Мы по всем учебникам не должны были долететь». Разговор с Героем Украины Николаем Любарцом — о сверхсложных операциях армейской авиации

Однако, когда враг начал применять тактику террора, используя шахеды против мирного населения, высшим военным руководством была поставлена задача использовать все имеющиеся силы и средства для отражения этого нового вида агрессии. И руководством армейской авиации была разработана программа для подготовки. Удачно подготовив экипажи, мы приступили к выполнению поставленных задач.

Со своей задачей, считаю, справляемся довольно эффективно пока. Мы не стоим на месте, постоянно модернизируемся, находим новые тактические способы и приемы для отражения этой агрессии. Потому что враг постоянно пытается адаптировать свои шахеды, чтобы избежать их сбивания. Это и изменение скорости, и высот полета, и какие-то маневры в воздухе. Однако пока нам это не мешает. Постоянно только улучшаем свои показатели в этом плане.

Теги:   Интервью NV ПВО Военная авиация F-16 Война России против Украины Радио NV шахеды

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies