Подполковник Роман Белобрюхов, заместитель командира бригады армейской авиации по летной подготовке рассказал в интервью Radio NV , как вертолеты уничтожают шахеды в украинском небе, с какими рисками приходится сталкиваться и как находят новые приемы для отражения вражеских атак.

— Очень базовый вопрос задам. В украинском языке есть три слова — гелікоптер, вертоліт і гвинтокрил. Как правильно называть то оружие, которым оперируете вы?

— Пока мы оперируем им удачно и удачно сбиваем шахеды, обеспечивая, насколько это возможно, мирный сон наших граждан, называйте, как хотите, лишь бы оно работало. На самом деле правильно будет вертолет. Согласно нашим документам — так оно прописано — это вертолет. А гелікоптер и гвинтокрил — это технически немножечко другое.

— Давайте поговорим о роли армейской авиации в отражении шахедов. Я так понимаю, что, в принципе, это украинское ноу-хау. То есть вертолеты базово не предназначены для того, чтобы работать в режиме противовоздушной обороны, но успешно в нынешних реалиях отрабатывают. Правильно?

— Теоретически такая задача, как перехват малоскоростных, малоразмерных целей, она всегда стояла перед армейской авиацией, перед боевыми вертолетами армейской авиации. То есть такая возможность рассматривалась. Однако на практике этого никто не выполнял. Максимум — это какая-то стрельба по аэростатам или условная борьба с такими же вертолетами.

Однако, когда враг начал применять тактику террора, используя шахеды против мирного населения, высшим военным руководством была поставлена задача использовать все имеющиеся силы и средства для отражения этого нового вида агрессии. И руководством армейской авиации была разработана программа для подготовки. Удачно подготовив экипажи, мы приступили к выполнению поставленных задач.

Со своей задачей, считаю, справляемся довольно эффективно пока. Мы не стоим на месте, постоянно модернизируемся, находим новые тактические способы и приемы для отражения этой агрессии. Потому что враг постоянно пытается адаптировать свои шахеды, чтобы избежать их сбивания. Это и изменение скорости, и высот полета, и какие-то маневры в воздухе. Однако пока нам это не мешает. Постоянно только улучшаем свои показатели в этом плане.