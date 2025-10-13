Для противодействия российским дронам сформируют дополнительные вертолетные группы — Зеленский

13 октября, 18:31
Поделиться:
Новые вертолетные группы усилят защиту от вражеских дронов (Фото: ГПСУ)

Новые вертолетные группы усилят защиту от вражеских дронов (Фото: ГПСУ)

Президент Украины Владимир Зеленский после заседания Ставки заявил, что для защиты от российских ударных дронов будут сформированы дополнительные вертолетные группы.

Об этом он сообщил в понедельник, 13 октября.

На Ставке обсуждали защиту и восстановление энергетической инфраструктуры страны после российских ударов.

По словам Зеленского, самая сложная ситуация в прифронтовых громадах и вблизи границы с Россией — там, где у российских ударных дронов и ракет наименьшее время подлета и тревоги и обстрелы продолжаются почти постоянно.

Реклама

Читайте также:
Удары по энергетике становятся более интенсивными: РФ нацелилась на меньшие региональные объекты, не прикрытые Patriot — анализ ISW

Кроме того, на Ставке определили, как расширить возможности армейской авиации для защиты от дронов. Как результат, будут сформированы дополнительные вертолетные группы.

«Работаем с партнерами, чтобы обеспечить Украине и больше необходимых типов самолетов. Были доклады по сотрудничеству с компаниями — производителями дронов-перехватчиков — нужны максимальные объемы производства», — отметил президент.

12 октября РФ ударила по подстанции в Киевской области. В результате атаки на одной из подстанций Бориспольского района ранения получили два сотрудника ДТЭК.

В ДТЭК подчеркнули, что энергетики попали под атаку российского беспилотника уже после того, как был объявлен отбой воздушной тревоги.

Инфографика: NV

В ночь на 12 октября российские оккупанты в очередной раз атаковали объекты энергетической и газотранспортной инфраструктуры, в результате чего были повреждения в Донецкой, Одесской и Черниговской областях. Спасатели и энергетические службы проводят восстановительные работы, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию с электроснабжением, отмечали в Минэнерго.

В целом, по словам президента Украины Владимира Зеленского, только за эту неделю РФ применила против Украины более 3100 дронов, 92 ракеты и около 1360 КАБов.

Редактор: Роксолана Остапчук

Теги:   Вертолет Война России против Украины Владимир Зеленский шахеды Ставка верховного главнокомандующего атака шахедов

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies