Президент Украины Владимир Зеленский после заседания Ставки заявил, что для защиты от российских ударных дронов будут сформированы дополнительные вертолетные группы.

Об этом он сообщил в понедельник, 13 октября.

На Ставке обсуждали защиту и восстановление энергетической инфраструктуры страны после российских ударов.

По словам Зеленского, самая сложная ситуация в прифронтовых громадах и вблизи границы с Россией — там, где у российских ударных дронов и ракет наименьшее время подлета и тревоги и обстрелы продолжаются почти постоянно.

Кроме того, на Ставке определили, как расширить возможности армейской авиации для защиты от дронов. Как результат, будут сформированы дополнительные вертолетные группы.

«Работаем с партнерами, чтобы обеспечить Украине и больше необходимых типов самолетов. Были доклады по сотрудничеству с компаниями — производителями дронов-перехватчиков — нужны максимальные объемы производства», — отметил президент.

12 октября РФ ударила по подстанции в Киевской области. В результате атаки на одной из подстанций Бориспольского района ранения получили два сотрудника ДТЭК.

В ДТЭК подчеркнули, что энергетики попали под атаку российского беспилотника уже после того, как был объявлен отбой воздушной тревоги.

Инфографика: NV

В ночь на 12 октября российские оккупанты в очередной раз атаковали объекты энергетической и газотранспортной инфраструктуры, в результате чего были повреждения в Донецкой, Одесской и Черниговской областях. Спасатели и энергетические службы проводят восстановительные работы, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию с электроснабжением, отмечали в Минэнерго.

В целом, по словам президента Украины Владимира Зеленского, только за эту неделю РФ применила против Украины более 3100 дронов, 92 ракеты и около 1360 КАБов.