Залужный провел разговор с генералом США Милли

3 апреля, 04:49
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Валерий Залужный (Фото:Виктор Залевски / Facebook)

Валерий Залужный (Фото:Виктор Залевски / Facebook)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел очередной телефонный разговор с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Поделился с ним оценками оперативной обстановки и отметил потребности украинской армии для успеха оборонной операции.

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«Выразил искреннюю благодарность за поддержку и защиту демократии. Мы, украинские военнослужащие, доказали, что боремся и будем драться за свободу, демократию и право жить в цивилизованном мире, который сегодня защищаем. Мы способны при поддержке Запада уничтожить зло, ведь не хотим повторения в Европе сценариев, которые есть в Украине: убийства женщин и детей, разрушение инфраструктуры», - сказал Залужный.


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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   США Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Валерий Залужный Война России против Украины

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