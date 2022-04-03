Залужный провел разговор с генералом США Милли
Валерий Залужный (Фото:Виктор Залевски / Facebook)
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел очередной телефонный разговор с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Поделился с ним оценками оперативной обстановки и отметил потребности украинской армии для успеха оборонной операции.
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«Выразил искреннюю благодарность за поддержку и защиту демократии. Мы, украинские военнослужащие, доказали, что боремся и будем драться за свободу, демократию и право жить в цивилизованном мире, который сегодня защищаем. Мы способны при поддержке Запада уничтожить зло, ведь не хотим повторения в Европе сценариев, которые есть в Украине: убийства женщин и детей, разрушение инфраструктуры», - сказал Залужный.
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