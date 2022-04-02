ВСУ атакуют отступающих оккупантов возле Киева, вблизи Харькова захватили ключевой маршрут — Минобороны Британии 2 апреля, 09:19 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные атакуют отступающих оккупантов (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

По информации Министерства обороны Великобритании, украинские силы продолжают атаковать отступающих российских оккупантов в районе Киева.

Война России против Украины — главные события 2 апреля



На северо-западном направлении украинские войска продвигаются от Ирпеня в сторону Бучи и Гостомеля, отметили в ведомстве.

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Также сообщается, что российские войска выведены из аэропорта Гостомель, где с первого дня войны ведутся бои. Вдоль восточной оси ВСУ отвоевали несколько сел.

Кроме того, украинские силы после ожесточенных боев захватили ключевой маршрут на востоке Харькова.

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