ВСУ атакуют отступающих оккупантов возле Киева, вблизи Харькова захватили ключевой маршрут — Минобороны Британии
Украинские военные атакуют отступающих оккупантов (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)
По информации Министерства обороны Великобритании, украинские силы продолжают атаковать отступающих российских оккупантов в районе Киева.
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На северо-западном направлении украинские войска продвигаются от Ирпеня в сторону Бучи и Гостомеля, отметили в ведомстве.
Также сообщается, что российские войска выведены из аэропорта Гостомель, где с первого дня войны ведутся бои. Вдоль восточной оси ВСУ отвоевали несколько сел.
Кроме того, украинские силы после ожесточенных боев захватили ключевой маршрут на востоке Харькова.
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