ВСУ атакуют отступающих оккупантов возле Киева, вблизи Харькова захватили ключевой маршрут — Минобороны Британии

2 апреля, 09:19
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Украинские военные атакуют отступающих оккупантов (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Украинские военные атакуют отступающих оккупантов (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

По информации Министерства обороны Великобритании, украинские силы продолжают атаковать отступающих российских оккупантов в районе Киева.

Война России против Украины — главные события 2 апреля

На северо-западном направлении украинские войска продвигаются от Ирпеня в сторону Бучи и Гостомеля, отметили в ведомстве.

Видео дня

Также сообщается, что российские войска выведены из аэропорта Гостомель, где с первого дня войны ведутся бои. Вдоль восточной оси ВСУ отвоевали несколько сел.

Кроме того, украинские силы после ожесточенных боев захватили ключевой маршрут на востоке Харькова.

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1510124276891926532
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Киев Великобритания Харьков Война России против Украины

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