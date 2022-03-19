Залужный призвал политиков не сеять «зраду» своими «экспертными» оценками: Не мешайте ВСУ

19 марта, 16:05
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Залужный призвал не сеять «зраду» своими «экспертными оценками» (Фото:Валерий Залужный / Facebook)

Залужный призвал не сеять «зраду» своими «экспертными оценками» (Фото:Валерий Залужный / Facebook)

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный призвал находящихся в тыловых городах политиков не унижать украинских защитников своими «экспертными оценками».

«Своими безответственными заявлениями, вроде, противник что-то якобы без проблем взял или что якобы готовится сдача страны, вы оскорбляете наших воинов», — подчеркнул Залужный на своей странице в Facebook.

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«Силы обороны героически противостоят врагу, которого называли второй армией в мире. Мы остановили противника по всем направлениям. Мы нанесли им такие потери, которых они никогда не видели и не могли представить. Об этом знают все украинцы. Об этом знает мир», - подчеркнул главнокомандующий.

Он отметил, что идут уже 24-е сутки нашего сопротивления полномасштабной агрессии Российской Федерации, «сопротивления, которое стало возможным благодаря национальному единству, нашей подготовке и мотивации».

«Итак, я обращаюсь к вам: не унижайте наших защитников своими „экспертными оценками“. Это ведь не вы сейчас на первой линии обороны. И не ваши дети. Каждый должен заниматься своим делом. Мы защищаем Украину. Вы заботитесь о ее развитии и не мешаете нам. Желающих защищать страну приглашаю в ряды Вооруженных Сил. Призываю – не раскалывайте государство. Слава Украине», – написал Залужный.

Редактор: София Лазарова

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Зрада Валерий Залужный Война России против Украины

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