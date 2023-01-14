Анализ ISW. Пригожин заставил минобороны РФ признать ЧВК Вагнера, укрепив статус «решающего участника войны» 14 января, 09:25 Евгений Пригожин, Владимир Путин и Дмитрий Песков (Фото:REUTERS/Misha Japaridze/Pool)

Российский олигарх Евгений Пригожин укрепил свои позиции после того, как минобороны РФ признало участие ЧВК Вагнера, владельцем которой он является, в, как утверждают оккупанты, «захвате» Соледара. Официальная позиция Украины — город не находится под контролем россиян.



Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (ISW) за 13 января.

В российском ведомстве о «захвате» Соледара заявили 13 января. В первом сообщении там упомянули о штурмовой и армейской авиации, ракетных и артиллерийских войсках, а также российских воздушно-десантных войсках. О боевиках ЧВК Вагнера не было ни слова. Как пишет ISW, в российском информационном пространстве это вызвало бурную реакцию.

Видео дня

Уже вечером минобороны РФ отчиталось еще раз — появилось еще одно сообщение якобы «в связи с обращениями СМИ». Там утверждается, что вагнеровцы "вели непосредственный штурм городских кварталов Соледара". До сих пор минобороны в своих сведениях о ЧВК не упоминало.

Аналитики пишут, что, по мнению некоторых «военкоров», именно Пригожин заставил военное ведомство, во-первых, выйти за пределы умышленно расплывчатой риторики, а во-вторых, отказаться от политики воздержания от официального признания ЧВК Вагнера и ее «военных усилий».

«Пригожин, вероятно, стремится использовать победу в Соледаре как инструмент для торга, чтобы поднять свой авторитет в России. Упоминание министерством обороны сил Вагнера в ответ на общественный резонанс свидетельствует о значительной победе Пригожина, укрепляя его [статус] решающего участника этой войны», — говорится в отчете ISW.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Пригожину нужна победа в Соледаре, чтобы доказать российскому диктатору Владимиру Путину, что его боевики лучше обычной армии РФ. Цитируя украинского министра, аналитики института обращают внимание на опубликованный пресс-службой Пригожина вопрос журналистки о возможной встрече с главой Кремля «после успешного освождения Соледара». На это Пригожин ответил: «Чепухой не занимайтесь». Оценить вероятность такой встречи ISW не может, но там предполагают, что Пригожин будет пытаться воспользоваться сложившейся ситуацией.

Также аналитики предполагают, что Путин, возможно, принимает меры по подготовке лояльных к нему и минобороны «военкоров», чтобы подорвать усилия Пригожина, направленные на его продвижение «по карьерной лестнице». Они рассказали о встрече террориста Дениса Пушилина и представителей Единой России с несколькими «военными блогерами», которым те вручили «официальные благодарности».

«Путин может пытаться развивать связи с этими лояльными к Кремлю военными блогерами, чтобы направить их медиаохват против усилий связанных с Пригожиным "военкоров", которые продвигают его и наносят ущерб репутации диктатора в российском информационном пространстве», — пишет ISW, имея в виду, в частности, пропагандистов Александра Сладкова и Семена Пегова.

Есть риск, что разногласия относительно того, как реагировать на сбежавших из РФ за границу россиян, могут расколоть российских чиновников и «обнажить разрыв» между Кремлем и некоторыми крайними националистическими представителями, считают в институте.

Там напомнили, что 12 января глава Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил внести изменения в Уголовный кодекс России, чтобы конфисковать имущество сбежавших из страны россиян. Это поддержали так называемый глава временно оккупированного Крыма Сергей Аксенов и один из самых известных российских «военкоров», проведя опрос среди подписчиков. Однако спикер Кремля Дмитрий Песков выступил против предложения Володина. Он заявил, что сбежавшие из страны «являются нашими гражданами и могли иметь разные причины для выезда». По его словам, российский режим должен «создать условия», чтобы поощрить граждан вернуться в РФ.

«Кремль может поддержать возвращение россиян из-за границы, надеясь решить растущий дефицит рабочей силы и демографические проблемы, избежать остракизма со стороны более умеренной российской аудитории или дистанцироваться от требований националистического сообщества. Кремль риторически дистанцировался от распространенных требований националистических военкоров, сделав перестановки среди широко раскритикованных и приверженных военных чиновников, и, возможно, пытается восстановить контроль над российским информационным пространством», — пишут аналитики.

Другие выводы аналитиков ISW за прошедшие сутки:



Высокопоставленные должностные лица Украины продолжают прогнозировать активизацию украинских и российских операций весной 2023 года, а российское наступление со стороны Беларуси остается маловероятным.

Согласно сообщениям, Путин приказал российским оккупационным чиновникам депортировать украинских детей в Россию по схемам « медицинского переселения».

медицинского переселения». Российские силы провели ограниченные контратаки вдоль линии Сватово—Кременная, тогда как украинские силы, согласно сообщениям, продолжали контрнаступательные операции в районе Кременной.

Российские войска продолжали наступательные операции вокруг Соледара, Бахмута и Авдеевки.

Украинская разведка сообщила, что российские войска пытаются увеличить численность личного состава до двух миллионов до неустановленной даты.

Атаки украинских партизан продолжают отвлекать российские ресурсы от фронта.

Карта боевых действий: битва за Бахмут, бои на Донбассе, на юге и на северо-востоке Украины

Фото: ISW

Фото: ISW

Фото: ISW

Фото: ISW