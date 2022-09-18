«Вызывают на вахту и оттуда грузят на аэродром». ПВК Вагнера принудительно набирает российских заключенных на войну — СМИ 18 сентября, 09:00 Пригожин принудительно набирает российских заключенных на войну (Фото:Кадр из видео Simon Ostrovsky/Twitter)

Частная военная компания (ЧВК) Вагнера принудительно набирает заключенных российских колоний для отправки на войну против Украины, пишет российское онлайн-издание SOTA.

Журналисты опубликовали скриншоты переписки между одним из заключенных ИК-4 в республике Марий Эл с его бывшей девушкой.

Он рассказывает, что вербовщики из ЧВК Вагнера отбирают заключенных, отбывающих наказание по таким статьям, как убийство, тяжкие телесные повреждения, грабеж и разбой.

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По его словам, в случае отказа заключенных забирают принудительно.

«Вызывают на вахту, и всё: там грузят в воронок — и на аэродром», — рассказывает очевидец.



Завербованным заключенным, как отмечает издание, обещают деньги и амнистию через полгода пребывания на фронте.

Вывоз заключенных из колоний, по данным SOTA, оформляется как «этапирование для производства следственных действий» по линии Следственного комитета (СК) и Федеральной службы безопасности (ФСБ), сотрудники которых «сейчас работают на контролируемых Россией территориях Украины».

Вербовка российских «зэков» на войну в Украину: что известно

О том, что в российских колониях идет вербовка заключенных для участия в войне в составе ЧВК Вагнера, СМИ сообщают еще с начала июля. По словам правозащитницы и основательницы фонда Русь сидящая Ольги Романовой, заключенных агитировал, в том числе и лично путинский олигарх Евгений Пригожин, которому принадлежит ЧВК Вагнера.

14 сентября в Telegram-каналах появилось видео, на котором человек, похожий на Пригожина, рассказывает заключенным одной из мордовских колоний о ЧВК Вагнера и предлагает им отправиться на войну в Украине.

Пригожин обещает заключенным, что через полгода они смогут получить помилование, а погибшие будут «похороны на аллее героев».

«Вариантов вернуться на зону нет никаких», — говорит Пригожин.

При этом в случае дезертирства Пригожин, пригрозил расстрелами.



Пресс-служба компании Конкорд, принадлежащей Пригожину, в ответ на запрос телеканала RTVI назвала мужчину на видео «чудовищно похожим» на бизнесмена. Сам Пригожин прокомментировал ситуацию словами: «Либо воюют ЧВК и зэки — либо ваши дети».

По данным ресурса Вот Так Пригожин завербовал уже около тысячи заключенных для войны России против Украины в составе ЧВК Вагнера/Лига.

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