«Условия как у Вагнера, но шансов выжить больше». Минобороны России тоже начало вербовать заключенных на войну — росСМИ 11 октября, 23:06 Россия пытается восполнить потери в Украине (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины)

Министерство обороны страны-агрессора России с конца сентября вербует заключенных для участия в полномасштабной войне против Украины, сообщает российское издание Важные истории во вторник, 11 октября, со ссылкой на два источника среди родственников заключенных.

По информации издания, представители минобороны РФ приезжали по меньшей мере в две «красные колонии», в которых отбывают наказание бывшие силовики.



Родственница заключенного из ИК-4 в Ставропольском крае сказала журналистам, что в его колонию в конце сентября приезжали люди из минобороны РФ, «очень похожие на генералов». На следующий день там же побывали вербовщики из ЧВК Вагнера, которые, по ее словам, «прямо говорили, что можно резать украинцев на куски». На предложение «вагнеровцев» согласились 140 заключенных из этой колонии, пишет издание.



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Собеседница Важных историй рассказала, что минобороны РФ предлагало осужденным присоединиться к «батальону Шторм», а первых завербованных вывезли из ИК-4 в ночь на 11 октября.

Отец заключенного из ИК в Рязанской области тоже сообщил, что в колонии его сына в конце сентября были люди из оборонного ведомства страны-агрессора, которые говорили о Шторме и «обещали контракт на полгода и какие-то деньги». По его словам, предложение заинтересовало около 100 человек, из которых вербовщики после некоего тестирования выбрали около 60, их могут увезти до конца недели.

Ранее российский проект Gulagu.net со ссылкой на источник в нижегородской «красной колонии» тоже заявлял, что министерство обороны России проводит вербовку среди заключенных: «Сказали, кто не подпишет контракт — заберут „вагнеровцы“ и там нас будет ждать билет в один конец! Со слов представителей МО РФ, они создают отряд Шторм на базе Южного военного округа. Условия предлагают такие же, как и в ЧВК (помилование и зарплата), но шансов выжить больше, так как работают не в первом эшелоне».

Журналисты предположили, что страна-агрессор вербует только осужденных в колониях для бывших сотрудников, которых в России, по официальным данным, 21.



Ранее было известно, что на фоне серьезных потерь в Украине вербовкой в российских колониях занимаются боевики ЧВК Вагнера и основатель Вагнера, путинский олигарх Евгений Пригожин. В конце сентября он признал, что является создателем ЧВК, хотя до этого последовательно отрицал свою причастность и судился с журналистами, которые утверждали обратное.

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину страна-агрессор РФ потеряла около 63 110 своих военных, 2504 танка, 268 самолетов, 235 вертолетов, 1114 БПЛА, 15 кораблей и катеров и так далее.