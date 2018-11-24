В Ужгороде открыли монумент жертвам Голодомора

В Ужгороде Закарпатской области установили монумент жертвам Голодомора.

Как сообщили в пресс-службе главы Закарпатской ОГА Геннадия Москаля, к монументу Свеча памяти возложили колосья пшеницы и лампады. Его освятили представители различных религиозных конфессий.

Отмечается, что Закарпатье оставалось единственным украинским регионом, в котором не было мемориального знака жертвам Голодомора.

Ранее президент Украины Петр Порошенко с супругой Мариной почтили память жертв Голодомора. Глава украинского государства заявил, что историческая ответственность за Голодомор лежит на России.

24 ноября в мире чествуют День памяти жертв Голодомора, в результате которого погибли более 10 миллионов украинцев. Это составляет примерно четверть населения нынешней Украины. Пик Голодомора пришелся на весну 1933 года. В Украине тогда от голода умирало 17 человек ежеминутно, тысяча - ежечасно, почти 25 000 - ежедневно.

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