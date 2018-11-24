24 ноября 2018, суббота

Порошенко: Историческая ответственность за Голодомор лежит на России

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Порошенко возложил ответственность за Голодомор в Украине на РФ
Фото: Пресс-служба АП

Порошенко возложил ответственность за Голодомор в Украине на РФ

Историческая ответственность за Голодомор лежит на России, заявил президент Петр Порошенко.

"Историческая ответственность за Голодомор лежит на РФ как правопреемнице СССР, и то преступление не имеет срока давности", - написал он в своем Twitter. 

Порошенко добавил, что Россия снова, как и 100 лет назад, пытается вернуть Украину в свою империю.

"В Кремле снова ненавидят и боятся свободной европейской Украины. Но они уже не смогут повернуть колесо истории в обратном направлении", - резюмировал президент.

Напомним, 24 ноября в 16:00 в Украине началась акция в память о жертвах Голодомора Зажги свечу. Каждый желающий может зажечь свечу и поставить ее в окне на своем подоконнике.

Ранее президент с супругой Мариной Порошенко почтили память жертв Голодомора.

24 ноября в мире чествуют День памяти жертв Голодомора, в результате которого погибли более 10 миллионов украинцев. Это составляет примерно четверть населения нынешней Украины. Пик Голодомора пришелся на весну 1933 года. В Украине тогда от голода умирало 17 человек ежеминутно, тысяча - ежечасно, почти 25 000 - ежедневно.

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