Украина предоставит гуманитарную помощь трем странам в память о жертвах Голодомора – Порошенко

Украина предоставит гуманитарную помощь трем странам в память о жертвах Голодомора 1932-1933 годов.

"В знак увековечения памяти жертв Голодомора я поддержал инициативу о предоставлении гуманитарной помощи Йеменской Республике, Республике Судан, Демократической Республике Конго. Соответствующий Указ Президента Украины уже подписан", - сказал он во время выступления на международном форуме к 85-й годовщине Голодомора.

Порошенко также призвал поддерживать тех, кто нуждается в помощи

"Это нынешнее наше искупление перед теми, кого не смогли уберечь в прошлом", - резюмировал президент.

Он также призвал международное сообщество поддержать проект декларации ООН к 85-й годовщине Голодомора, подготовленный Украиной.

"Призываю наших партнеров поддержать и присоединиться к соавторам декларации. Ведь Москва нынешняя так же всячески выворачивается, чтобы износить память о жертвах Голодомора. Более того, она с новой силой бросилась кромсать украинскую душу на Донбассе и в Крыму", - добавил Порошенко.

Ранее президент с супругой Мариной Порошенко почтили память жертв Голодомора.

24 ноября в мире чествуют День памяти жертв Голодомора, в результате которого погибли более 10 миллионов украинцев. Это составляет примерно четверть населения нынешней Украины. Пик Голодомора пришелся на весну 1933 года. В Украине тогда от голода умирало 17 человек ежеминутно, тысяча - ежечасно, почти 25 000 - ежедневно.

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