Зажги свечу. Украинцы почтили память жертв Голодомора – фото

24 ноября в 16:00 в Украине началась акция в память о жертвах Голодомора Зажги свечу.
Каждый желающий мог зажечь свечу и поставить ее на подоконнике.
Украинцы публиковали фото в соцсетях.
К акции присоединилась также украинские дипломатические ведомства в разных странах.
А це наше підвіконня????Сьогодні свічки пам’яті горять у мільйонах вікон в Україні та за її межами, єднаючи нас у жалобі за мільйонами заморених страшним голодом у 1932-33 рр. #Holodomor ???? pic.twitter.com/hP5jiJY5Tm— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 24 ноября 2018 г.
Свічка пам’яті у вікнах Посольства України у Варшаві на честь мільйонів невинних жертв Голодомору 1932-1933 р. в Україні - радянського геноциду українського народу! Вічна пам’ять невинно убієнним штучним голодом! #Holodomor85 #Голодомор85 pic.twitter.com/wE8hNI62Nl— Ukraine in Poland (@UKRinPL) 24 ноября 2018 г.
Українці Фінляндії долучилися до комеморативних заходів, присвячених 85-тим роковинам Голодомору 1932-1933 років.#Голодомор #LightACandle #Holodomor85 pic.twitter.com/7SJtJELPRx— UKR Embassy in FIN (@UA_Emb_FI) 24 ноября 2018 г.
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Ранее президент Украины Петр Порошенко с супругой Мариной почтили память жертв Голодомора. Глава украинского государства заявил, что историческая ответственность за Голодомор лежит на России.
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24 ноября в мире чествуют День памяти жертв Голодомора, в результате которого погибли более 10 миллионов украинцев. Это составляет примерно четверть населения нынешней Украины. Пик Голодомора пришелся на весну 1933 года. В Украине тогда от голода умирало 17 человек ежеминутно, тысяча - ежечасно, почти 25 000 - ежедневно.
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