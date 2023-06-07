Под Мелитополем и в Токмаке прогремела серия взрывов, один из которых возле воинской части — Федоров 7 июня, 09:26 Токмак после утренних взрывов 7 июня (Фото:Андрющенко Time/Telegram)

В Запорожской области в оккупированных поселке Мирное Мелитопольского района и городе Токмак прогремели взрывы в среду, 7 июня.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, жители Мирного рассказали о мощном взрыве возле захваченной россиянами воинской части.

«Рашисты пытались запускать „точное ппо“, однако опоздали», — говорит Федоров.

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Фото: Иван Федоров/Telegram

В Токмаке слышали не менее шести взрывов. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко публикует фото. Детали по взрывам уточняют.

Фото: Андрющенко Time/Telegram

Фото: Андрющенко Time/Telegram

5 июня аналитики ISW сообщили, что ВСУ осуществили локальные атаки и достигли ограниченных тактических успехов на границе западной части Донецкой и восточной части Запорожской областей.

В тот же день об «определенных успехах» украинских военных на Запорожском направлении сообщила и замминистра обороны Анна Маляр.