Под Мелитополем и в Токмаке прогремела серия взрывов, один из которых возле воинской части — Федоров

7 июня, 09:26
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Токмак после утренних взрывов 7 июня (Фото:Андрющенко Time/Telegram)

Токмак после утренних взрывов 7 июня (Фото:Андрющенко Time/Telegram)

В Запорожской области в оккупированных поселке Мирное Мелитопольского района и городе Токмак прогремели взрывы в среду, 7 июня.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, жители Мирного рассказали о мощном взрыве возле захваченной россиянами воинской части.

«Рашисты пытались запускать „точное ппо“, однако опоздали», — говорит Федоров.

Видео дня

Иван Федоров/Telegram
Фото: Иван Федоров/Telegram

В Токмаке слышали не менее шести взрывов. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко публикует фото. Детали по взрывам уточняют.

Андрющенко Time/Telegram
Фото: Андрющенко Time/Telegram
Андрющенко Time/Telegram
Фото: Андрющенко Time/Telegram

5 июня аналитики ISW сообщили, что ВСУ осуществили локальные атаки и достигли ограниченных тактических успехов на границе западной части Донецкой и восточной части Запорожской областей.

В тот же день об «определенных успехах» украинских военных на Запорожском направлении сообщила и замминистра обороны Анна Маляр.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Запорожская область Мелитополь Взрыв

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