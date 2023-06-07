Под Мелитополем и в Токмаке прогремела серия взрывов, один из которых возле воинской части — Федоров
Токмак после утренних взрывов 7 июня (Фото:Андрющенко Time/Telegram)
В Запорожской области в оккупированных поселке Мирное Мелитопольского района и городе Токмак прогремели взрывы в среду, 7 июня.
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
По его словам, жители Мирного рассказали о мощном взрыве возле захваченной россиянами воинской части.
«Рашисты пытались запускать „точное ппо“, однако опоздали», — говорит Федоров.
В Токмаке слышали не менее шести взрывов. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко публикует фото. Детали по взрывам уточняют.
5 июня аналитики ISW сообщили, что ВСУ осуществили локальные атаки и достигли ограниченных тактических успехов на границе западной части Донецкой и восточной части Запорожской областей.
В тот же день об «определенных успехах» украинских военных на Запорожском направлении сообщила и замминистра обороны Анна Маляр.