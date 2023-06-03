«Бавовна горела, горит и будет гореть». В СБУ прокомментировали причастность к подрыву коллаборантов в Запорожской области 3 июня, 14:01 СБУ намекает на причастность к подрыву коллаборантов в Запорожской области (Фото:СБУ)

В СБУ прокомментировали подрыв авто во временно оккупированной Михайловке Запорожской области, в результате которого погибли коллаборант Сергей Дидовидюк и его 33-летняя дочь, которая также сотрудничала с оккупантами.



В СБУ в комментарии NV отметили, что все подробности будут известны после войны и предостерегли коллаборантов.

«Все детали по бавовне мы сможем рассказать после нашей победы. Но учитывая некоторые случаи, которые случаются на временно оккупированных территориях, коллаборанты должны понимать: для них лучше оказаться в украинской тюрьме, чем на концерте Кобзона. Как неоднократно отмечал Председатель СБУ Василий Малюк, бавовна горела, горит и будет гореть», — отметили в Службе безопасности Украины.

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В пятницу, 2 июня, в оккупированной Михайловке Запорожской области взорвали автомобиль Нива с коллаборантами.

Известно о двух погибших, среди которых местный бизнесмен и коллаборант Сергей Дидовидюк (заместитель руководителя штаба Мы вместе с Россией) и его дочь Яна (активная коллаборантка, заместитель так называемого «главы военно-гражданской администрации пгт Михайловка» Вячеслава Беднякова). Жена Дидовидюка, которая тоже была в машине, и Бедняков, стоявший рядом, получили травмы.

Источники УП утверждают, что за взрывом стоит СБУ.

