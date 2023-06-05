ВСУ, вероятно, достигли тактических успехов на границе Донецкой и Запорожской областей, белгородские рейды выявляют сумятицу в РФ — ISW 5 июня, 08:46 Военные ВСУ в Запорожской области, май 2023 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Аналитики ISW обратили внимание на многочисленные сообщения российского провоенного сообщества о локальных контратаках и продвижении ВСУ на границе Запорожской и Донецкой областей на расстояние от 500 м до 3 км, хотя пока не располагают доказательствами таких цифр.

Об этом говорится в новой сводке Института изучения войны.

ВСУ осуществили локальные атаки и, как сообщается, достигли ограниченных тактических успехов на границе западной части Донецкой и восточной части Запорожской областей. В частности кадры с подтвержденной геолокацией, опубликованные 4 июня, свидетельствуют, что механизированные украинские силы достигли ограниченного продвижения на северо-восток от Ровнополья (Пологовский район Запорожской области).



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Российские «военкоры» утверждают, что силы ВСУ также наступали в направлении Приютного Запорожской области (15 км к юго-западу от Великой Новоселки, расположенной в Волновахском районе Донецкой области) и в направлении Макаровки Донецкой области (4 км к юго-западу от Великой Новоселки), а также взяли под контроль Новодаровку (Запорожская область, 14 км к юго-западу от Великой Новоселки) и Нескучное (2 км к юго-западу от Великой Новоселки). Некоторые российские «военкоры» даже утверждали, что украинские войска прорвали первую линию российской обороны и продвинулись в этом районе на расстояние от 500 метров до 3 километров. На момент написания отчета ISW не нашел визуальных доказательств этих отчетов. Однако российские сообщения свидетельствуют также о том, что оккупанты потеряли свои позиции в Левадном (18 км к юго-западу от Великой Новоселки) — хотя непонятно, было ли это недавнее событие или это произошло раньше. На кадрах, опубликованных 2 июня, видно, как артиллерийские подразделения украинской артиллерийской бригады ведут огонь по российским позициям вблизи Старомайорского (Волновахский район Донецкой области), примерно в 7 км к югу и 7 км к юго-востоку от Нескучного и Ровнополья соответственно. Некоторые «военкоры» также утверждали, что украинские войска осуществили ограниченные контратаки вблизи Малой Токмачки (28 км к юго-востоку от Гуляйполя), а российские силы нанесли авиаудары по атакующим украинским силам вблизи Гуляйполя. При этом российские источники в основном утверждают, что эти локальные украинские контратаки были разведывательными операциями.

Кроме того, аналитики ISW в своем отчете отдельно обратили внимание на сообщения российских источников о том, что ВСУ осуществили атаки в других районах Донецкой области: вблизи Павловки (2 км к юго-западу от Угледара) и Никольского (3 км к юго-востоку от Угледара). Кроме того, российские источники утверждали, что 4 июня украинские войска вели наступательные операции вблизи Авдеевки, в частности в районе Опытного (3 км к юго-западу от Авдеевки) и Водяного (7 км к юго-западу от Авдеевки). Некоторые российские источники даже утверждали, что украинские силы вошли в Водяное, хотя другие «военкоры» опровергали это утверждение. Генштаб Украины не подтверждал эти данные, однако сообщил, что 4 июня российские войска не проводили наступательных действий под Авдеевкой.

Карта фронта в Запорожской и Донецкой областях

Районы контратак ВСУ отмечены голубым цветом.

Инфографика: ISW

Евгений Пригожин 4 июня заявил, что ВСУ, возможно, восстановили позиции на юго-западе Бахмута, подтверждая неоднократные украинские сообщения о том, что украинские силы удерживают позиции на юго-западной окраине города. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр и другие украинские официальные лица неоднократно сообщали, что украинские войска удерживают позиции на юго-западных окраинах Бахмута после 20 мая, когда Пригожин заявил, что ЧВК Вагнера якобы захватила весь город.

Аналитики ISW констатируют, что подразделения Российского добровольческого корпуса (РДК) и легиона Свобода России (ЛСР) 4 июня провели очередной ограниченный рейд в Белгородскую область и, как сообщается, продолжают действовать в приграничном с Россией населенном пункте. На геолокационных кадрах, опубликованных 4 июня, видно, как личный состав ЛСР и РДК продвигается к Новой Таволжанке (3,5 км от границы с Украиной). В ISW также обратили внимание на реакцию губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова в ответ на предложение РДК и ЛСР лично приехать на переговоры по освобождению российских военнопленных. Гладкову назначили встречу в храме в Новой Таволжанке. Тот заявил, что готов встретиться с бойцами РДК и ЛСР на блокпосту в Шебекино, однако позже отказался от встречи, поскольку предположил, что российские военнопленные уже мертвы. Позже РДК и ЛСР обнародовали видео, на котором запечатлены с 12 российскими военнопленными, раскритиковали Гладкова за недостаток мужества и заявили, что отправят военнопленных в Украину.

Диссонанс российской реакции и сообщений о новом рейде в Белгородской области позволяют предположить, что российское руководство еще не решило, как реагировать на эти ограниченные трансграничные рейды. Противоречивая информация из официальных российских источников о ситуации в Белгородской области и, вероятно, личное решение Гладкова ответить РДК и ЛСР свидетельствуют о том, что российское Минобороны и Гладков не координируют между собой реакцию на рейды. Ранее ISW сообщал, что российские чиновники уделили непропорционально много внимания реакции на очень ограниченные рейды на российскую территорию. Таким образом они пытались успокоить растущее беспокойство россиян относительно войны в Украине, одновременно поддерживая текущие информационные операции РФ, которые призваны представить войну против Украины как экзистенциальную для России. Однако такая реакция России сосредоточена прежде всего на информационных эффектах, констатируют эксперты ISW. По их словам, пока «нет никаких признаков того, что российское руководство разработало более широкую политику по предотвращению дальнейших ограниченных рейдов в приграничные области России».

Также непонятно, организуют ли российские власти эвакуацию в ответ на эти события. 4 июня боец РДК заявил, что власти Белгородской области не организовали объявленную эвакуацию в районе Шебекино и что граждане России в основном сбежали сами, оставив многие населенные пункты в полузаброшенном состоянии. Гладков же утверждал, что 4000 жителей района сейчас находятся в пунктах временного размещения в связи с эвакуацией. Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко 4 июня заявил, что деятельность РДК и ЛСР побудила российских лидеров перебросить на этот участок значительные силы, чтобы остановить трансграничные рейды, хотя ISW пока не нашел подтверждений таким фактам.



В то же время ограниченные рейды и обстрелы границы в Белгородской области все чаще становятся основанием для критики российского военного руководства. Евгений Пригожин 3 и 4 июня продолжил использовать ситуацию в Белгородской области для критики Минобороны РФ, в частности отметив отсутствие реакции на эти события со стороны российского министра обороны Сергея Шойгу, генерал-полковника Александра Лапина и начальника Генштаба РФ, генерала Валерия Герасимова. Пригожин предложил участие ЧВК Вагнера в переговорах об освобождении военнопленных, удерживаемых РДК и ЛСР, если этого не сделают российские власти, а также ответил на критику своего предложения, саркастически заявив, что в России проблемы с людьми, «имеющими яйца». Другие ультранационалистические блогеры и «военкоры» раскритиковали Гладкова за готовность вести переговоры с РДК и ЛСР, а российские власти — за неспособность системно информировать общественность о ситуации в Белгородской области. Один из «военкоров» также раскритиковал Минобороны РФ за то, что оно не финансирует «добровольческие» формирования Белгородской «территориальной обороны» и не считает добровольцев реальными участниками боевых действий. Бывший офицер ФСБ, ультранационалист и военный преступник Игорь Гиркин убежден, что Кремль не может ничего сделать с ситуацией в Белгородской области без затратного для армии РФ переброски отвлечения ресурсов, которое может завершиться изнурительной операцией, напоминающей битву за Бахмут.

Другие выводы аналитиков ISW за прошедшие сутки:



Украинские и российские войска заявили, что достигли ограниченных территориальных достижений на линии Купянск-Сватово.



Российские войска совершили ограниченные атаки в районе Бахмута и Марьинки.

Министерство обороны России подало проект правительственного постановления, в соответствии с которым для россиян будет больше не нужна явка в военкомат для постановки на воинский учет.



Российские чиновники продолжают использовать схемы « отдыха и оздоровления» для депортации украинских детей с оккупированных территорий Украины в Россию.