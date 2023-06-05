«Не надо громких сообщенией». У ВСУ есть «определенные успехи» на Запорожском направлении — Маляр 5 июня, 20:21 Анна Маляр (Фото:Наталья Кравчук/NV)

Украинские военнослужащие имеют «определенные успехи» на разных направлениях фронта, в том числе в Запорожской области.

Об этом заявила замминистра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона.

Она подчеркнула, что пока рано делать громкие заявления по этому вопросу.

«В сводках Генштаба российские войска в течение определенного времени находились в позиции обороны… На определенных направлениях идут бои местного значения, у ВСУ есть определенные успехи, но не надо делать из этого громкие сообщения. У нас идет война и мы отвоевываем свои территории, все происходит по плану», — заявила она.

Видео дня

5 июнь аналитики ISW сообщили, что ВСУ осуществили локальные атаки и, как сообщается, достигли ограниченных тактических успехов на границе западной части Донецкой и восточной части Запорожской областей.

В понедельник, 5 июня, заместительницей министра обороны Анна Маляр заявила, что бойцы оперативно-стратегической группировки войск Хортица осуществляют наступательные действия на восточном фронте.

Утром командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что Силы обороны продолжают продвигаться на Бахмутском направлении в Донецкой области.