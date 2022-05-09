В РФ неизвестные подожгли уже седьмой военкомат, чтобы сорвать скрытую мобилизацию — видео
Официально РФ мобилизацию не объявляла, поэтому проводит ее скрытно (Фото:Скриншот видео SobolLubov/Twitter)
На фоне попыток кремлевского режима восполнить огромные потери своих воск в Украине за счет скрытой мобилизации граждане РФ начали уничтожать документы воинского учета.
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На этот раз атаке подвергся военкомат в Череповце.
В воскресенье, 8 мая, в соцсетях появилось видео, как неизвестные забрасывают его коктейлями Молотова.
Как сообщила российская оппозиционерка Любовь Соболь, это уже седьмой военкомат, который был подожжен с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
«После начала войны стало известно о поджогах военкоматов в Подмосковье, Нижневартовске, Мордовии, Воронеже, Свердловской и Ивановской областях», — рассказала она в комментарии к обнародованному видео.
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