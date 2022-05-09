В РФ неизвестные подожгли уже седьмой военкомат, чтобы сорвать скрытую мобилизацию — видео 9 мая, 11:30 Цей матеріал також доступний українською Официально РФ мобилизацию не объявляла, поэтому проводит ее скрытно (Фото:Скриншот видео SobolLubov/Twitter)

На фоне попыток кремлевского режима восполнить огромные потери своих воск в Украине за счет скрытой мобилизации граждане РФ начали уничтожать документы воинского учета.

Война России против Украины — главные события 9 мая

На этот раз атаке подвергся военкомат в Череповце.

В воскресенье, 8 мая, в соцсетях появилось видео, как неизвестные забрасывают его коктейлями Молотова.

Видео дня

Как сообщила российская оппозиционерка Любовь Соболь, это уже седьмой военкомат, который был подожжен с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

«После начала войны стало известно о поджогах военкоматов в Подмосковье, Нижневартовске, Мордовии, Воронеже, Свердловской и Ивановской областях», — рассказала она в комментарии к обнародованному видео.

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